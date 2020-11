Carlos Sainz a assisté aux médias après avoir terminé en cinquième position sur Grand Prix de Turquie de Formule 1. Le pilote McLaren a réalisé un retour spectaculaire qui lui a permis de signer un excellent résultat le jour où Hamilton a été proclamé sept fois champion du monde.

«Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre après tout le week-end où nous y étions. Dès que les roues se sont connectées, je me suis enfin retrouvé un peu et j’ai pu faire le retour que j’aime toujours faire sur le mouillé », a-t-il déclaré à Movistar F1.

En ce sens, il a reconnu que jusqu’à ce dimanche, ils ont vécu «un week-end très difficile». «Nous n’avons pas pu faire fonctionner le pneu. Ce dimanche, depuis les tours de grille, j’ai trouvé des choses qui m’ont permis d’avoir un peu plus de température dans les pneus. J’ai commencé avec beaucoup de confiance et à partir de là, nous avons parcouru toute la course pour revenir», A-t-il déclaré.

“Nous avons sauvé la mise, après avoir eu Racing Points dans les trois premiers et Renault également en tête”, at-il expliqué. «Au départ, nous avons récupéré six places à l’extérieur au virage 1, en essayant de voir qui a commis l’erreur pour passer. De là, nous sommes allés un par un, car les dépassements étaient très difficiles. J’ai pu dépasser Stroll, Albon, Giovinazzi et quelques autres qui m’ont donné cette cinquième place qui a très bon goût“, il prétendait.

Enfin, le Madrilène appréciait le fait qu’il était sur le point de rattraper les deux Ferrari, bien qu’alors il ait choisi d’être conservateur pour que «le truc de Silverstone» ne lui arrive pas. «C’étaient de bons points et il fallait mesurer quand pousser. Les trois derniers tours, je suis allé à plein régime pour essayer de les rattraper », a-t-il conclu.