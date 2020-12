Pesé par les résultats de Albon dans la lutte pour la Coupe du monde cette saison, l’équipe Taureau rouge a décidé de tourner le dos à son programme jeune conducteur pour recruter un trentenaire comme Sergio Perez. Ce mouvement a été très célébré par les pilotes de Formule 1, puisque le Mexicain avait remporté une place sur la piste pour 2021. Il semble que justice soit enfin faite et c’est quelque chose qu’il voulait célébrer Carlos Sainz.

À travers un message dans le plus pur style mexicain, le madrilène a écrit sur Twitter: «Je suis content pour toi, salaud». Auparavant, en anglais, Carlos Sainz avait souligné: «Très heureux pour Checo».

Très content pour le tchèque. @SChecoPerez Je suis content pour toi bâtard! 😂😉 – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 18 décembre 2020

Sergio Perez, vainqueur du Grand Prix de Bahreïn, a terminé quatrième cette saison derrière Verstappen, un poste initialement réservé aux autres Red Bull. Cependant, Alex Albon ne pouvait pas faire plus que se classer septième derrière Carlos Sainz, bien qu’à égalité de points avec celui-ci. Maintenant l’arrivée de Sergio Perez Cela rendra encore plus difficile pour l’équipe autrichienne de progresser dans ce classement, ce que certains de ses supporters ont voulu lui rappeler en voyant ses félicitations. D’autres, pour leur part, ont félicité Carlos Sainz pour son «fair-play» et pour les bonnes relations qu’il entretient avec ses rivaux.

La signature de Sergio Pérez par Red Bull

Tandis que Albon semblait condamné pour plusieurs courses, la question était de savoir si l’équipe autrichienne allait opter pour Sergio Pérez ou pour Nico Hülkenberg. Il l’a finalement fait pour ce dernier. “Red Bull Racing peut confirmer aujourd’hui que Sergio Pérez rejoindra l’équipe et concourra aux côtés de Max Verstappen dans le Championnat du Monde de Formule Un de la FIA 2021. Pilote actuel ALex Albon continue d’être un membre important de l’équipe et assume le rôle de pilote d’essai et de réserve Red Bull Racing avec un accent clé sur le développement de 2022, des travaux sur des simulateurs et des tests de pneus », a annoncé Red Bull dans un communiqué. “La récente séquence de Sergio et sa victoire au Grand Prix de Sakhir ont fait de lui le choix favori pour rejoindre Red Bull Racing, initialement sur un contrat d’un an.», A ajouté cette note.

Sergio PerezPour sa part, il a déclaré: «Je suis heureux de partager cela avec vous tous, en 2021, nous roulerons avec Red Bull Racing. L’opportunité de courir pour une équipe qui aspire au titre est quelque chose que j’attendais depuis mon arrivée en F1 et c’est un moment de fierté de sauter sur la grille aux couleurs de Red Bull. “

Il en a aussi parlé Christian Horner, chef d’équipe: «Alex est un membre précieux de l’équipe et nous avons beaucoup réfléchi à cette décision. Après avoir pris notre temps pour évaluer toutes les données et actions pertinentes, nous avons décidé que Sergio est le bon pilote pour accompagner Max en 2021 et nous sommes impatients de vous accueillir chez Red Bull Racing. Alex continue d’être une partie importante de notre équipe en tant que pilote d’essai et de réserve avec un accent clé sur le développement de 2022 et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et sa contribution.