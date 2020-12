Dans Mick Schumacher avoir de grands espoirs pour Ferrari. Les attentes sont fortes avec le fils du mythique pilote allemand, sept fois champion du monde de Formule 1, et ce n’est pas pour moins. La trajectoire du jeune homme à 21 ans est sensationnelle et il parvient progressivement à se faire une place au plus haut niveau professionnel du sport automobile. En 2018, c’était Champion de Formule 3 et cette année il a fait de même en Formule 2.

Avec le jeune pilote allemand, ils veulent être prudents Ferrari. Mick fait partie de la Académie des pilotes de l’équipe italienne. Cette année 2021 fera sa première à Formule 1 après sa signature avec l’équipe américaine Haas. Ce sera sa première opportunité et qui sait ce qui l’amènera dans quelques années et si, comme son père, il finit par mener à bien une carrière en Ferrari. Pour le moment, Charles Leclerc reste avec ceux de Maranello jusqu’à 2024 et c’est le nouveau venu Carlos Sainz celui qui s’est inscrit uniquement à 2022.

Mattia Binotto, chef d’équipe Ferrari, parle déjà de l’avenir de Mick Schumacher et cela le place comme un chemin pour suivre le chemin du fils d’un autre mythe du quatre-roues, pour atteindre un volant dans l’équipe italienne avec les meilleures garanties.

«Ce que j’espère dans ces deux années à venir, c’est que acquérir de l’expérience en Formule 1, ce qui montre qu’il devient plus rapide et plus cohérent. Ce que vous attendez d’un pilote de haut niveau, c’est qu’il soit rapide à la fois en qualifications et en course, qu’il soit cohérent en marquant des points pour l’équipe », a-t-il déclaré à propos du jeune Allemand, après sa signature pour Haas et ce qu’il attend de lui dans une période de deux ans, curieusement la durée de son contrat Carlos Sainz avec son équipe: “J’espère qu’il montre sa vitesse en qualifications et en course, mais aussi en rythme de course et qu’il termine régulièrement dans une bonne position.”

En réalité, Binotto donne un exemple de la trajectoire et de l’évolution de Charles Sainz depuis qu’il est arrivé à Formule 1 jusqu’à l’atterrissage Ferrari pour que Mick finissent par faire de même: «Sainz est très bon dans tout ce que j’ai détaillé, parce qu’il se termine généralement mieux qu’il n’a commencé. C’est ce que vous pouvez attendre d’un pilote et c’est ce que j’attends de Mick dans ces deux ans».

Sainz a commencé son étape dans l’élite en Taureau Rosso, puis est passé par Renault et cette dernière étape dans McLaren Cela lui a servi de finir de se consacrer dans une équipe comme Ferrari. De cette évolution et de cette patience jusqu’à Maranello

“Si je me base sur ce que j’ai vu en F2 et F3, je pense que ce sera difficile au début, car il a tendance à mieux performer dans sa deuxième année que dans la première”, a-t-il déclaré à propos de l’Allemand, dont il note qu ‘”il apprend beaucoup pendant la première année et le début de la seconde, et à partir de la seconde moitié de la deuxième année c’est très fort. Mais j’espère que dans sa deuxième saison, nous verrons des progrès par rapport à la première.