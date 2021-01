Carlos Sainz Il est toujours en route pour revenir sur le Dakar et a frôlé la victoire lors de la quatrième étape du test organisé en Arabie Saoudite. Le cavalier madrilène est passé de moins en plus et a touché la victoire après un bon retour mais au final il n’a pas pu avec Al-Attiyah, qui a remporté sa troisième victoire dans le test. L’Espagnol a fini par perdre trois minutes de plus.

Après s’être perdu dans la troisième étape en raison d’une erreur de navigation et avoir fini par abandonner un peu plus d’une demi-heure avec Al-Attiyah, Carlos Sainz a été condamné à l’excellence dans la quatrième étape de l’épreuve automobile la plus difficile du monde. Les fantômes réapparurent au Madrilène après avoir subi un autre échec avec le navigateur qui lui fit abandonner le temps au troisième point de passage. Le retour semblait être une utopie mais avec Carlos Sainz il n’y a jamais d’impossibles.

Et quand la situation était pire Carlos Sainz a commencé à raccourcir les secondes avec les grands favoris. À tel point que lorsqu’il a atteint le kilomètre 268, il n’était qu’à 51 secondes Al-Attiyhah, qui avait déjà coupé une minute. Le coureur madrilène a continué à réduire les temps jusqu’à ce qu’il atteigne le kilomètre 298 à seulement 30 secondes du Qatar. En 30 kilomètres, il l’avait coupé pas plus et pas moins de 20 secondes. Sainz volait au-dessus du désert.

Finalement, Carlos Sainz il a perdu du temps dans les derniers kilomètres et a terminé 2:56 derrière un Al-Attiyhah qui a remporté sa troisième victoire sur le Dakar. Le pilote madrilène perd encore trois minutes et le Dakar 2021 monte encore plus.