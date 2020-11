Les problèmes de Carlos Sainz dans les trois séances d’essais libres du Grand Prix de Turquie, où il n’a jamais été dans le top dix, elles ont été prolongées jusqu’à la séance de qualification. Le Madrilène partira treizième à Istanbul, ce qu’il a attribué à un mauvais choix de pneus.

“Les qualifications étaient très rares, bien sûr, avec peu d’adhérence sur la piste.. Nous avons passé toutes les qualifications à essayer de trouver le bon pneu Et j’ai réalisé au milieu de la séance que nous nous sommes trompés avec l’entracte et puis nous avons été meilleurs avec l’extrême mais non nous a donné plus de temps, mais c’est ce qu’il y a, un peu d’erreurs de stratégie », a déclaré Carlos Sainz dans Movistar. “Nous n’avons pas pu réchauffer le pneu comme nous le voulions, jamais de ma vie je ne suis resté moins de six secondes dans l’eau»A ajouté l’espagnol.

Concernant vos options pour le Grand Prix de Turquie, Carlos Sainz a souligné: «Bien que vous ne puissiez rien faire avec la configuration, nous sommes prêts pour demain mais nous avons du mal à chauffer les pneus, presque plus que toute autre équipe, et avec la pluie, nous savions que ce serait difficile, maintenant il faut attendre demain et s’il fait sec on peut récupérer un peu».

La Turquie est l’un de ses circuits préférés

Il faut noter que le natif de Madrid avait dit il y a quelques jours qu’il aimait la piste d’Istanbul. “C’est l’un de mes circuits préférés quand je commence à regarder les courses d’avant. Avoir l’opportunité de conduire ici est enfin spécial. Les changements d’élévation me surprennent, à la télévision on ne peut pas les voir du tout, la forme des courbes. Ça devrait être amusant, on dépend beaucoup du comportement de l’asphalteOn dirait que ce sera un peu comme Portimao, difficile de réchauffer les pneus, peut-être pas beaucoup de dégradation, peut-être un peu de «grainage». Je pense que vous pouvez créer des courses intéressantes avec ces voitures très difficiles», A-t-il déclaré.