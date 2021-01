Carlos Sainz, qui a perdu près de sept minutes par rapport à Al rahji vous avez terminé l’étape 7 a 1:15 de celui-ci maintenant seulement maintenant seulement 27 secondes du chef de course, qui est Peterhanssel. Avec cette troisième place, et après avoir surmonté une crevaison et deux erreurs de navigation, Carlos Sainz a consolidé sa position de troisième du Dakar, étendant son avantage sur ses poursuivants.

Concernant ses options pour revalider sa victoire sur le Dakar, Carlos Sainz a indiqué après l’étape d’hier: “Soit quelque chose se passe, soit il sera impossible de récupérer 40 minutes, mais ce que nous envisageons maintenant, c’est de faire un meilleur travail, de profiter et d’avoir une meilleure deuxième semaine. La course, si rien n’arrive à Nasser et Peterhansel est pratiquement… très difficile. Récupérer 40 minutes sans qu’ils aient des problèmes est impossible. Même s’il est vrai qu’il y a encore des jours difficiles et que beaucoup de choses peuvent arriver ».

A défaut de voir si les choses se passent ou non, Carlos Sainz est placé 41:06 de Peterhansel. Nasser Al Attiyah, à qui le natif de Madrid a réduit le temps, s’est placé à 8:41 du chef. Nani Roma, quant à lui, est entré dans la ligne d’arrivée à 22:53 derrière Al Rahji et reste cinquième au général.

Joan Barreda résiste

On pourrait aussi dire qu’il a sauvé des meubles sur des motos, Joan Barreda. Après avoir égalé Jordi Arcarons en tant que pilote espagnol avec le plus de triomphes, le pilote Honda avait aujourd’hui la difficile mission d’ouvrir la piste. Barrera a commencé l’étape 7 du Dakar septième un 6:25 du chef Toby Price et l’étape a est terminée 10:18 au général du nouveau leader de la course, qui est l’actuel champion du Dakar, Nacho Cornejo. Le Chilien était en tête du classement, même s’il n’avait qu’une seconde d’avance sur Toby Price.

Nacho Cornejo a terminé deuxième de l’étape 7 du Dakar un 2:07 du vainqueur de l’étape, qui était Ricky Brabec. Joan Barreda a terminé quatorzième derrière Lorenzo Santolino, qui a été le meilleur espagnol aujourd’hui sur les motos.