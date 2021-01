C’est l’image du jour dans le sport espagnol. Après quelques semaines de travail à Maranello, Carlos Sainz a profité de ses premiers kilomètres aux commandes d’une Ferrari ce mercredi à Fiorano. Le pilote espagnol accélère son adaptation dans l’équipe la plus titrée de tous les temps avant le début de la saison, prévue le 28 mars à Bahreïn.

Le Madrilène sera sur la piste tout mercredi et jeudi matin, avant de passer le relais à Mick Schumacher et au testeur Callum Ilott. Sainz n’est pas monté dans la voiture avec laquelle il participera au prochain championnat du monde, mais SF71H que Vettel et Raikkonen ont piloté en 2018. Avec lui, l’équipe a remporté sept victoires et ses pilotes sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

Carlos Sainz continue de brûler des étapes dans son adaptation à Ferrari. Ces jours sont essentiels, car il est essentiel pour le madrilène de profiter de ces formations pour adaptez-vous au plus vite à votre nouvelle équipe. Ce mardi, c’était au tour de Charles Leclerc, qui est remonté dans la voiture après avoir vaincu le coronavirus.