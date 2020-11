Après une séance de qualification au cours de laquelle il n’a pas pu terminer Q2 en raison d’un problème de transmission situé à l’arrière de la voiture, Carlos Sainz a montré sa colère devant les médias. Après les déclarations du Madrilène, Andreas Seidl, chef d’équipe McLaren, a montré un certain optimisme pour le Grand Prix de Bahreïn

“Les pannes mécaniques ne sont pas de la malchance, mais elles se produisent en compétition et en Formule 1. Mais s’il y a un jour qui ne pouvait pas arriver, c’était aujourd’hui. Je me suis senti très à l’aise tout le week-end et quand nous allions monter le pneu moyen, nous avons eu ce problème dans le système de freinage arrière. Nous ne savons pas ce que c’est exactement. Je ne peux rien confirmer parce que je ne sais pas », a reconnu Carlos Sainz dans Movistar.

Le pilote espagnol partira quinzième à Bahreïn, la même position depuis laquelle il a affronté le Grand Prix de Turquie, où il a pu grimper jusqu’à dix positions. Cependant, Carlos Sainz n’est pas aussi optimiste pour cette course: «Demain, les choses seront très compliquées car le top 10 sortira sur le pneu moyen et nous n’avons aucun avantage. Un ensemble de pneu moyen peut ne pas être en mesure de l’utiliser car il est avec les roues bloquées et peut-être qu’il a des avions bloqués». «C’est la pire chose qui puisse arriver aujourd’hui et surtout, car demain cela nous compromet. Si nous avons perdu ce pneu moyen, cela nous laisse avec un minimum d’options. je suis très en colère», Il s’est terminé.

Message de McLaren à Carlos Sainz

Malgré les paroles de Carlos SainzAndreas Seidl a montré publiquement sa confiance dans le coureur madrilène. Le patron de l’équipe McLaren voit possible de concevoir une stratégie adaptée pour Sainz et a rappelé qu’il sortira derrière des voitures plus lentes sur le papier.