Ni la piste ni la McLaren n’ont permis Carlos Sainz faire du bon temps Istanbul. Bien que lors des essais libres 1, le coureur madrilène ait terminé dix-neuvième, l’Espagnol a signé le quatorzième temps le plus rapide des essais libres 2 de la Grand Prix de Turquie.

Sur piste mouillée due au gel, et très sale, Carlos Sainz a subi un problème électrique dans son moteur qui a été enquêté dans les stands. Le madrilène a rapporté par radio qu’il n’avait pas “direction assistée»Finissant ainsi sa participation à la pratique 1 avec 25 minutes restantes à la séance. Seul Russell, avec Williams, il était derrière lui; tandis que votre partenaire, Lando Norris, était septième.

En FP2, les conditions d’adhérence minimale et à froid se sont poursuivies, conditions dans lesquelles la McLaren ne fonctionne pas bien. Même si Carlos Sainz pourrait s’améliorer et être quatorzième, Norris est tombé à la dixième position. Pourtant, Sainz est optimiste pour le Grand Prix de Turquie: «C’est l’un de mes circuits préférés quand je commence à regarder les courses d’avant. Avoir l’opportunité de conduire ici est enfin spécial. Les changements d’élévation me surprennent, à la télévision on ne peut pas les voir du tout, la forme des courbes. Ça devrait être amusant, on dépend beaucoup du comportement de l’asphalteOn dirait que ce sera un peu comme Portimao, difficile de réchauffer les pneus, peut-être pas beaucoup de dégradation, peut-être un peu de «grainage». Je pense que vous pouvez créer des courses intéressantes avec ces voitures très difficiles».

Verstappen, le meilleur des essais libres

Ceux qui se sont révélés très bons sur cette piste sont les Red Bulls. Verstappen il était le meilleur des essais libres 1 et des essais libres 2; Oui Albon il a été respectivement deuxième et cinquième. Celui qui a terminé deuxième de la deuxième séance des essais libres était Leclerc, troisième des essais libres 2. Et il semble que Ferrari ait fait un pas en avant en Turquie depuis Vettel il a été cinquième et huitième.

Hamilton, qui pourrait être proclamé sept fois champion de Formule 1 au Grand Prix de Turquie, a terminé quinzième en FP1 et quatrième en FP2. Comme McLaren, Renault a également déçu. Son meilleur temps l’a marqué Esteban Ocon dans la pratique 1, une séance dans laquelle il était dixième.