Carlos Stein contre. Sports binationaux Les visages EN DIRECT ET EN DIRECT sont vus POUR GOLPERU à la date 7 de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien. Les deux équipes arrivent avec le besoin évident de gagner, mais pour des objectifs différents.

Alors que les Nordistes espèrent se rapprocher d’Alianza Lima et sortir des positions de la zone de relégation directe, le “ Poderoso del Sur ” espère se remettre sur les rails et rattraper ses rivaux pour pouvoir participer à un tournoi international l’année prochaine.

Carlos Stein c. Sports binationaux Il est convenu pour ce samedi à 11h00 et sera diffusé dans tout le pays grâce au signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD). De plus, Depor.com vous fournira une couverture complète de l’engagement.

Les Carlistes savent qu’une victoire mettrait beaucoup de pression sur Alianza Lima, qui est mesurée contre les Sport Boys le même jour, alors ils espèrent obtenir les trois points contre une équipe de Puno qui s’est avérée être l’une des plus irrégulières de la compétition en litige.

Carlos Stein et Deportivo Binacional Ils se sont déjà vus cette année, dans un match qui avait fait match nul 1-1 entre les deux lancers, ce qui fait de ce choc un pronostic réservé et encore plus avec ce qu’ils jouent tous les deux samedi matin.

