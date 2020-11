Iván Chávez, à ses débuts comme entraîneur de Carlos Stein, Il a déjà donné des signes de la façon dont il affrontera les matchs avec son équipe dans cette phase 2. Premièrement, avec beaucoup de courage: il n’est pas facile de transformer le jeu en un Scienceno qu’il n’avait pas perdu depuis trois matches (3-2). Et le deuxième? Appel à l’aide divine: les cinq dernières minutes, il a vécu au bord du terrain et avec un chapelet dans la main droite. Deux façons de s’éloigner de la descente.

Car avec la victoire cet après-midi, au stade Miguel Grau, Carlos Stein il est déjà classé 17e, avec 23 unités. Autre détail à souligner pour l’équipe de Lambayeque, c’est que pendant trois jours ils n’avaient pas ajouté de victoires.

Même Iván Bulos a même souligné après la défaite contre Alianza Universidad (3-2), à la date 4, que “si on perd, c’est la responsabilité absolue des joueurs, car c’est nous qui jouons”. Apparemment, tout le monde a compris le message et a inversé la comparaison avec la boîte «impériale».

Revoyons. Luis García, à la fin de la première mi-temps, a ouvert le score pour ceux menés par Marcelo Grioni, cependant, Diego Manicero a maintenu l’égalité à 52 ′. Et quand du banc de Stein, ils n’ont pas fini de se serrer dans leurs bras après l’égalité, Adrián Ugarriza est réapparu pour le «papa»: il a changé son bâton pour Ronald Ruiz.

Ce qui est arrivé plus tard, c’est un film qui pourrait être répété aux dates suivantes pour ceux réalisés par Iván Chávez: Facundo Parra (69 ′) a placé l’égalité et une minute plus tard est venu le but contre son camp de Luis Trujillo.

Nous verrons si Carlos Stein soutient cette livraison à la date 6 contre l’Atlético Grau, un rival direct dans la lutte pour maintenir la catégorie. Scienceno, pour sa part, a pour mission de récupérer le pas contre Cantolao.

Carlos Stein c. Cienciano: après le match

Carlos Stein c. Cienciano: alignements

opt-widget>

Carlos Stein c. Cienciano: minute par minute

Carlos Stein c. Cienciano: précédent

Carlos Stein ils n’ont pas ajouté à trois depuis trois matchs (leur dernière victoire était avec Cantolao) et cela se reflète dans le tableau général: ils sont à la 18e place avec seulement 20 points. Le dernier jour, ils sont tombés 3-2 contre Alianza Universidad.

Iván Bulos a fait une analyse de cette rencontre: “Ça fait vraiment mal de perdre, mais je pense qu’il reste encore beaucoup de matchs et pour l’instant rien ne s’est passé.” Ce n’est pas la seule chose que l’attaquant a mentionnée: «Si nous perdons, c’est la responsabilité absolue des joueurs, car nous sommes ceux qui jouent. Dans le football, les erreurs commises sont chèrement payées, mais il n’y a pas de temps pour les regrets et nous devons penser à notre prochain match ».

La réalité de Scienceno C’est une autre: ils n’ont pas perdu pour les matches (ils ont égalé avec UTC et Binacional, et au milieu de la route, ils ont battu Universitario). Maintenant, à propos du tirage au sort avec le ‘Poderoso del Sur’, cela a été mentionné par Marcelo Grioni: “Je pars avec un goût amer parce que nous avons joué un grand match.”

Grioni, à son tour, a ajouté que “au meilleur moment, Miguel Curiel, qui jouait un grand match, nous a blessés. C’était un match nul qui nous sert parce que nous avons bien fait les choses. Quand il reviendra sur le match, je resterai avec. de meilleurs sentiments que ce que j’ai vu parce que mes garçons ont joué un très bon match ».

Nous verrons si Carlos Stein regagne le pas et commence à sortir de la zone de relégation ou si Scienceno il maintient sa séquence de matchs sans connaître la défaite.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER