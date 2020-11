Mis à jour le 28/11/2020 à 16:06

Carlos Stein c. UTC (LIVE | GOLPERU | LIVE) jouer, ce samedi au stade Monumental de Ate pour la date 9 de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien dans un engagement qui signifiera beaucoup pour les Carlistes, qui parient pour rester en Première division.

Carlos Stein c. UTC: files d’attente confirmées

Carlos Stein c. UTC: minute par minute

Carlos Stein c. UTC: le précédent

Le duel se jouera dans le colosse de l’Universitario de Deportes qui montre un terrain de jeu en parfait état, assurant un développement normal du jeu qui promet un duel divertissant avec de nombreuses émotions dès le coup de sifflet initial.

Carlos Stein c. UTC Il est convenu de commencer à 3h30 de l’après-midi et tous les incidents du match, ainsi que les alignements et la minute par minute du match que vous pouvez suivre sur le site Depor.com où nous vous montrerons un angle différent du match.

Motivé par sa victoire 2-0 sur l’Universitario de Deportes, Carlos Stein tentera de “ descendre ” un autre des meilleurs acteurs de l’année, mais ils savent que les hommes de Franco Navarro cherchent à clôturer l’année de manière formidable et qu’il ne sera pas facile d’atteindre l’objectif. .

Du côté de l’UTC, leur nul contre le Sporting Cristal a une fois de plus montré leur idée du jeu, faisant souffrir plus que nécessaire les “ grands garçons ” pour obtenir les trois points face à eux.

Carlos Stein c. UTC: quelle chaîne diffuse le jeu?

Carlos Stein c. UTC Il se jouera simultanément avec trois autres matchs de Ligue 1 car les équipes impliquées se battent pour la permanence en Première Division. Pour cette raison, GOLPERU ne sera pas la chaîne chargée de diffuser ce duel à la télévision, mais il sera télévisé via Movistar Música (chaîne 15 de Movistar TV et 715 en HD).

Carlos Stein c. UTC: à quelle heure est le match?

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Carlos Stein c. UTC: où se jouera le match?

