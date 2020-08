Lorsque ce qui restait de la saison régulière de la NBA 2019-2020 s’est terminé dans quelques arènes conçues pour l’AAU, comme un vendeur à temps partagé me l’a déjà déclaré, “à quatre miles de Mickey Mouse”, Carmelo Anthony avait ajouté 132 points à son total de carrière. Tous ces paniers ont aidé les Trail Blazers à atteindre leur objectif de participer aux séries éliminatoires avec une chance de concourir pour le championnat.

Ces points ont également poussé Anthony devant les grands des Celtics John Havlicek et Paul Pierce et ont laissé Anthony avec 26 446 pour sa carrière. S’il devait être accueilli de nouveau la saison prochaine par Portland ou trouver un emploi ailleurs en NBA à 36 ans, il est fort possible qu’Anthony dépasse Tim Duncan, George Gervin, Dominique Wilkins, Oscar Robertson et Hakeem Olajuwon sur la liste des scores de tous les temps. .

Pardonnez-moi un instant. Je suis un peu étourdi à ces hauteurs.

Le travail d’Anthony depuis son entrée dans la ligue en 2003 l’a placé parmi ses meilleurs buteurs de tous les temps. Le quartier où il réside est exclusivement composé de légendes, des gars qui portent un nom et dont la grandeur est incontestée des décennies après avoir quitté le tribunal pour la dernière fois. Et dans cette entreprise, Anthony est seul.

Personne ne semble vouloir de lui ici. Il est indésirable, mal aimé, méconnu – aussi sous-estimé que n’importe quel athlète de cette époque.

Aller de l’avant. Regardez sur Internet pour évaluer la carrière d’Anthony. Voyez à quelle fréquence le mot «surestimé» est appliqué. Ou «égoïste». Il existe des vidéos YouTube dédiées au sujet. Certains sites Internet ont transformé son avilissement en une industrie artisanale.

Même la publication réputée “The Atlantic” – un magazine et un site dont la première page contient des articles sur le couple de Saint-Louis qui portait des armes à feu et qui a comparu à la Convention nationale républicaine, l’illégitimité potentielle des élections de 2020 et le changement climatique – a publié une analyse. basé sur la diatribe en 2014. L’analyste de TNT Charles Barkley l’a un jour qualifié de “joueur unidimensionnel” en 2011. Le vétéran de la NBA, Jared Dudley, l’a qualifié de joueur le plus surfait de la NBA en 2015. Max Kellerman d’ESPN l’a récemment appelé “lavé”.

La dernière décennie a été remplie d’évaluations peu flatteuses du joueur qui est maintenant 18e de tous les temps en points en carrière. Gervin est devenu “The Iceman”, un personnage bien-aimé, bien qu’il n’ait jamais remporté de titre NBA ou ABA. Wilkins est devenu “The Human Highlight Film”, largement vénéré pour ses dunks spectaculaires, bien qu’il n’ait joué que 56 matchs éliminatoires en carrière et n’ait jamais fait une finale de conférence.

Le prochain match éliminatoire d’Anthony, mercredi soir contre les Lakers, pourrait être le dernier de sa carrière. Ce sera le 77e dans lequel il apparaîtra. Son équipe des Nuggets 2008-09 a atteint la finale de la Conférence Ouest mais a perdu 4-2 contre le futur champion Lakers. Bien que décriés pour ne pas avoir élevé les Knicks au titre de prétendant au championnat, ses trois premières équipes avec cette misérable franchise ont atteint les séries éliminatoires et l’équipe 2012-13 a disputé les demi-finales de la Conférence Est. C’est le plus loin qu’une équipe Knicks ait avancé depuis 2000.

C’est la décision de New York qui a cimenté l’affirmation d’Anthony comme inférieure à la somme de ses sommes. Il a mené la NBA au score, avec 28,7 points par match, en 2012-13, et il est sorti l’année suivante et a été le leader en minutes jouées, l’année où il a également produit un meilleur 8,1 rebonds par match en carrière et 40,2% 3 -tir à point.

Cela ne veut pas dire qu’Anthony a toujours été l’entreprise citoyenne idéale pendant toute sa carrière, mais qui parmi les grands basketteurs de l’histoire l’a été? Elgin Baylor, peut-être? Cela fait trop longtemps pour la plupart des gens de s’en souvenir, et de se souvenir de ceci: Elgin n’a jamais non plus remporté de titre NBA. (Les Lakers ont battu les Knicks lors de la finale de la NBA en 1972, mais Baylor n’était pas sur la liste après avoir pris sa retraite seulement neuf matchs dans cette saison.)

Gagner un championnat ne devrait pas être sans ses récompenses historiques, mais c’est devenu un matraque employé contre trop d’athlètes en même temps, pour être jeté lorsque le joueur prend sa retraite et, enfin, est reconnu pour les actes merveilleux qui ont été accomplis.

Il ne fait aucun doute qu’Anthony a lutté à plusieurs niveaux à la fin de sa carrière. L’évolution du jeu grâce à l’analyse a dé-accentué une grande partie de ce qui le rendait efficace: sa physicalité, sa capacité à marquer à plusieurs niveaux. Il n’a pas réussi à jouer un rôle plus petit avec les Rockets, bien qu’il insiste sur le fait qu’il a travaillé dur pour adapter le design pour lui, et l’entraîneur Mike D’Antoni a félicité son professionnalisme.

C’est pourquoi il a été si agréable de voir ce qu’il est devenu de son temps à Portland, où il a en moyenne 15,4 points par match et a brillé en tant que tireur ponctuel, atteignant 38,5% de ses trois. Son jeu à Orlando était essentiel pour que les Trail Blazers comblent l’écart qui existait entre Portland et une place en séries éliminatoires lorsque la saison de la ligue a été suspendue en mars en raison de la pandémie COVID-19.

Il a livré un effort passionnant de 20 points lors du troisième match contre les Lakers, bien que cela ne soit pas suffisant pour empêcher une défaite 116-108. Il est salué par la superstar des Blazers Damian Lillard comme un “Hall of Famer” et “un grand coéquipier”. Lillard a déclaré qu’il était “décevant que les gens soient surpris” par les performances d’Anthony.

«C'est un Temple de la renommée. C'est plus décevant que les gens en soient surpris. … Nous nous attendons à ce qu'il fasse ces clichés… pas de surprises ici. —Damian Lillard sur Melo

Même si Anthony revient la saison prochaine, il est peu probable qu’il se retrouve avec une équipe capable de se battre pour un championnat NBA. Et donc il sera dans la même catégorie que Gervin, Wilkins, Dan Issel et Karl Malone: ​​des joueurs qui ont marqué plus de 26 000 points sans championnat.

Dans ce groupe, cependant, Anthony peut citer le titre NCAA qu’il a remporté à Syracuse en 2003 et ses trois médailles d’or olympiques.

Ce n’est pas un champion de la NBA, mais c’est un champion. Et une excellente.