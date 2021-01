Caroline Marin continue dans un état intraitable. La femme Huelva a remporté un autre Super 1000 au numéro 1 mondial Tai tzu ying Dans une seconde Open de Thaïlande. De plus, le joueur de badminton espagnol continue sans renoncer à un seul set jusqu’à présent cette année.

Sept jours seulement après avoir remporté le premier Super 1000 de l’année Caroline Marin Il a recommencé. Bangkok a été la scène où l’athlète espagnol a de nouveau renversé Tai tzu ying, numéro un mondial actuel. Cela a coûté plus cher à Huelva que la semaine dernière, mais elle a finalement réussi à remporter le titre en s’imposant 21-19 et 21-17.

Ce résultat continue de lui servir pour ajouter sa dixième victoire consécutive et ce qui est plus important: il n’a pas perdu un seul set, donc le plafond de Caroline Marin il ne semble pas y avoir de fin. Elle semble avoir déjà laissé derrière elle tous les problèmes de sa grave blessure au genou et est prête à être à nouveau la meilleure au monde avec le Jeux olympiques de Tokyo sur l’horizon.

La finale, dis-je, bien plus égale que celle que les mêmes joueurs ont joué il y a à peine sept jours. Tai tzu ying Il a frappé la piste plus branché que la semaine dernière mais Caroline Marin c’est beaucoup Carolina Marín. La Huelva est venue mettre 18-13 sur le tableau de bord, mais la Taïwanaise a récupéré, même si elle n’avait plus rien à faire dans ce premier set.

Caroline Marin Il était sur la bonne voie pour le deuxième set en profitant également de sept pour son rival, mais encore une fois Tai tzu ying a réussi à réduire les distances, même s’il n’a pas pu égaler l’Espagnol, qui grâce à la finale 21-17 a réalisé son deuxième Super 1000 en seulement une semaine et laissant quelques sensations qui font se réjouir les fans avec la Huelva.