Nadal, mercredi, après avoir remporté sa millième victoire en tant que professionnel. | Efe

Pablo Carreño a atteint les quarts de finale du Paris Masters 1000 pour la première fois hier en battant le Slovaque Norbert Gombos 7-5 et 6-2 en une heure et 20 minutes de jeu. L’Asturien n’aura pour rival (aujourd’hui, pas avant 18h30) rien de moins que Rafa Nadal, qui a également battu l’Australien Jordan Thompson 6-1, 7-6 hier.

Carreño atteint avec brio le troisième tour du tournoi parisien, car il n’a pas encore abandonné un set lors des trois matchs qu’il a dû jouer. Hier contre Gombos, il a été solide dans tous les coups et très efficace sur le reste, puisqu’il a réussi à briser le service de son rival à six reprises.

De son côté, Nadal, qui au deuxième tour a souffert en battant Feliciano López – qui était sa millième victoire sur le circuit professionnel – a battu hier Jordan Thompson dans un match où l’Espagnol a mis un peu plus d’une heure et demie. pour gagner, obligé de se prononcer dans le tiebreak du deuxième set. Carreño et Nadal se sont rencontrés six fois, la dernière à Rome, et toutes les victoires sont tombées du côté des manacorí.