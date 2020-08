April Del Rio

Journal La Jornada

Vendredi 28 août 2020, p. a12

La Pan American Race 2020 se tiendra du 16 au 22 octobre avec le même objectif que celui qui a promu la première édition en 1950, qui était comme un moyen d’attirer les investissements et la projection du pays dans le monde. La 33e édition de la course emblématique se déroulera dans une bulle, sans public dans les arcades d’arrivée dans chaque ville et sans mesures sanitaires, même si on estime qu’elle attirera beaucoup plus de public qu’auparavant, car elle sera transmise sur Internet vers plusieurs pays.

Miguel Torruco, secrétaire au Tourisme, a rappelé qu’en 2019, l’agence fédérale a officialisé une alliance stratégique de promotion du tourisme avec la Carrera Panamericana pour une période de six ans, afin de mettre en place un nouveau programme permettant de promouvoir le tourisme sportif et de promouvoir le une fois à destination du Mexique à l’échelle nationale et internationale.

De cette manière, a-t-il souligné, la 33e édition de la Panamericana, considérée comme un héritage de la course automobile mexicaine, a entraîné un afflux de 1,5 million de visiteurs et de spectateurs, à la fois dans les arcades et le long du parcours, soit un déversement d’environ 54,2 millions de pesos. et un impact virtuel de plus de 19,7 millions d’impressions.

Le responsable a estimé que le déversement de cette année pourrait aller jusqu’à 22 millions de pesos en raison de l’occupation de pilotes et d’équipes dans quelque 1200 chambres de 40 hôtels au moment de la foire de 3200 kilomètres qui aura cette année une participation comprise entre 50 et 60. voitures, et touchera les états d’Oaxaca, Veracruz, Mexico, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango et Coahuila.