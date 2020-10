Le Real Madrid a remporté la deuxième victoire de la saison en Euroligue en battant le Bayern 100-82, dans un match contesté, plus que le score ne l’indique, et dans lequel le score de Jaycee Carroll c’était fondamental.

Une magnifique mise en scène du Real Madrid avec Jaycee Carroll et Anthony Randolph Particulièrement branchés en attaque, ils ont permis à l’équipe de Pablo Laso de commander clairement le score, 11-4 (min.3.24).

En ce moment Andrea Trincheri L’entraîneur italien du Bayern a dû dire un inconvénient aux arbitres car c’était exclu du match avec une technique de disqualification directe. Madrid a poursuivi ses activités et a clôturé le premier trimestre avec un score clair de 27-17, Carroll marquant 10 points et Randolph 7.

Dans le deuxième acte, Madrid a perdu sa fraîcheur de score et le travail défensif de l’équipe allemande, qui a terminé les 20 premières minutes plus que doubler Madrid en rebonds (8-19), a rendu le score plus serré, et même dépassé dans le lumineux, 35-36 (m.15,35), par le beau travail de Wade Baldwin et Paul Zipser.

Les Allemands, sans avoir de silhouette flashy et facilitant les choses, désormais sous le commandement d’Adriano Vertemati, le second de Trincheri, ont équilibré le match, qui a atteint la pause avec 49-45, grâce à un vol de Facundo Campazzo à la fin du match, ce qui était une faute antisportive et qui a également conduit à une mandarine de Sergio Llull, tout cela dans les 6 dernières secondes.

Dans la suite, Madrid a changé sa priorité avec le tir extérieur et a accepté le combat de mêlée sous les cerceaux, travaillant davantage sur les attaques, 60-55 (m.26). Baldwin est resté la principale menace bavaroise, tandis que les rebonds sont restés rouges.

Carroll était à nouveau le principal stylet local et Madrid est revenu pour obtenir un revenu intéressant, 65-57 (m.27.30) avec Trey Thompkins ajoutant, qu’il a maintenu jusqu’à la fin du troisième trimestre, 70-61.

Alberto Abalde a marqué dans la première minute du dernier quart-temps, 74-61, et Madrid a commencé à donner de bons sentiments pour la victoire. Plus après un triplé par Usman Garuba, 81-65 (m.33.30).

Les triples de Rudy Fernandez ils ont également ajouté et Madrid a fini par gagner par 100-82. La deuxième victoire.

Fiche technique

100 – Real Madrid (27 + 22 + 21 + 30): Randolph (13), Campazzo (5), Abalde (10), Carroll (19) et Tavares (6) -partant cinq-, Garuba (8), Taylor, Laprovittola, Rudy ( 9), Llull (14) et Thompkins (16).

82 – Bayern Munich (17 + 28 + 16 + 21): Baldwin (18), Bray, Thomas (9), Lucic (7) et Johnson (6) -partant cinq-, Weiler-Babb (5), Reynolds (15), Flaccadori ( 2), Dedovic (8), Zipser (8) et Sisko (4).

Arbitres: Luigi Lamonica (ITA), Gytis Vilius (LIT) et Uros Obrknezevic (SRB). Andrea Trincheri, entraîneur du Bayern a été disqualifié à la 3,24 minute du match. Walter Tavares a été éliminé par cinq personnes (m.37).

Incidents: Match correspondant à la sixième journée de l’Euroligue disputé au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid, sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.