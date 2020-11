Le Real Madrid a ajouté son dixième victoire dans la Ligue Endesa, toujours invaincu, tIls ont battu Fuenlabrada 79-68, après avoir souffert dans les deux premiers quarts et avoir besoin de Jaycee Carroll pour venir à la rescousse de son équipe en troisième période.

Le courage de la Fuenlabrada rénovée, Depuis l’arrivée de l’entraîneur Javier Juárez, et la fatigue du Real Madrid avec son neuvième match en 20 jours depuis le 20 octobre dernier, ils ont été clairs dès le premier moment du duel madrilène.

Les voisins du sud ont encombré la zone, mais ils ont toujours laissé ouvert le tir à trois, ce dont Madrid a profité pour dominer légèrement le score, 10-8 (min.5). Les problèmes, pour ceux de Pablo Laso, sont venus quand les triples n’ont pas voulu entrer.

Avec une défense pas trop agressive et avec une courageuse Fuenlabrada en un contre un, le score a été défini pour les visiteurs, qui ont terminé le premier acte, 18-24.

Peu ou rien n’a changé la donne au deuxième trimestre. Madrid était obtus lors du lancement extérieur Il ne s’est pas non plus trop amélioré derrière, avec lequel Fuenlabrada renforçait sa conviction et sa performance.

Madrid, de plus en plus mal à l’aise sur la piste, n’a pu trouver aucune formule pour évoluer dans son jeu et lier ses rivaux, tandis que le tableau de bord continue d’être le reflet fidèle de ce qui se passe, 33-40 à la mi-temps.

Marc García et Christian Eyenga étaient les plus importants dans ceux de Fuenlabrada, tandis qu’à Madrid Alberto Abalde et Walter Tavares étaient les meilleurs buteurs, bien que l’équipe ait eu tort au lancement avec 4 sur 17 dans le triple et avec Facundo Campazzo a raté ses quatre tirs à longue distance.

Deux triples consécutifs de Jaycee Carroll, Dans les deux premières minutes de la suite, ils ont immédiatement mis Madrid sur le tableau de bord, 39-40. Et c’est Campazzo, à sa sixième tentative, qui a réussi à mettre l’égalité à 42 (m.23.30).

Carroll, précis comme toujours, a marqué un troisième triple pour mettre son équipe en tête au tableau de bord, 45-42, après un long retard et après une course de 12-2.

Le garde nord-américain avec un passeport azerbaïdjanais était particulièrement chaud et à ce stade, il avait déjà 18 points avec 13 minutes de piste.

Avec le succès offensif récupéré et une défense plus efficace, Madrid a commencé à dominer, 52-45 (m.26.30) tandis que Les jambes de Fuenlabrada ont commencé à trembler avant l’exposition de Carroll, qui ne pouvait pas s’arrêter.

Le meilleur de Fuenla dans cette salle, qui a terminé 61-51 pour Madrid, est qu’il n’a pas baissé les bras et est resté accro au jeu, malgré la course de 28-11 dans ces troisièmes dix minutes.

Une fois Madrid a trouvé la bonne vague, il a surfé sans trop de problèmes (71-56, m.35) jusqu’à la fin du match, pour marquer sa dixième victoire en Ligue, en autant de jours, après avoir souffert plus que prévu.

Et c’est que malgré la finale 79-68, Carroll devait venir à la rescousse du Real Madrid.

– Fiche technique:

79 – Real Madrid (18 + 15 + 28 + 18): Alocen (3), Abalde (13), Carroll (18), Randolph (5) et Tavares (12) -le quintette de départ-, Campazzo (13), Garuba (2), Deck, Laprovittola, Llull (2), Reyes et Thompkins (11 ans).

68 – Urbas Fuenlabrada (24 + 16 + 11 + 17): Trimble (23), Meindl (8), Thompson (4), García (7) et Eyenga (6) -les cinq de départ-, Emegano (8), Urtasun (3), Samar (5), González (2), Stevic (2) et Kloof.

Arbitres: Vicente Martínez, Francisco Araña et Carlos Cortés. Sans éliminé

Incidents: match correspondant au dixième tour de la Ligue Endesa joué au Palacio de Deportes (Wizink Center) à Madrid à huis clos.