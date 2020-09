La carte de couverture de la NFL pour la semaine 2 indique clairement ce que CBS et Fox considèrent comme les meilleurs matchs que le programme télévisé de la NFL de dimanche a à offrir. C’est particulièrement le cas pour les matchs de la NFL en début d’après-midi sur CBS.

La plupart des pays auront soit Giants vs Bears of Broncos vs Steelers dans la première fenêtre de CBS, avec Jaguars vs Titans et Bills vs Dolphins n’apparaissant que sur ces marchés. Les matchs de la CBS en fin d’après-midi, Chiefs vs Chargers et Ravens vs Texans, sont répartis de manière relativement uniforme dans le pays.

Quant à la liste des matchs de la NFL de Fox dimanche, la plupart auront le match Falcons vs Cowboys dans la fenêtre de début d’après-midi. 49ers vs Jets seront également présentés sur plusieurs marchés non locaux.

Vous trouverez ci-dessous les cartes complètes de couverture de la NFL pour la semaine 2, ainsi qu’une liste des principaux marchés télévisés et des jeux CBS et Fox qui seront présentés dimanche.

Carte de couverture de la NFL Semaine 2

(506sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/81/37/cbs-early-week-2-091620-ftrjpg_on9oskb7pb1s1ddz402alf5lc.jpg?t=-1747778068&w=500&quality=80

rouge: Géants chez les ours

Bleu: Broncos chez Steelers

vert: Jaguars chez Titans

Jaune: Bills at Dolphins

(506sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/4d/46/cbs-late-week-2-091620-ftrjpg_usbg4xaiqkc619dhgtzpoelc4.jpg?t=-1747754196&w=500&quality=80

rouge: Chiefs at Chargers

Bleu: Corbeaux chez Texans

Jeux de Fox tôt et tard

(506sports) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/c4/44/fox-week-2-091620-ftrjpg_1iv6jojy0hy8719pffggn374jn.jpg?t=-1747734260&w=500&quality=80

rouge: Faucons à Cowbous

Bleu foncé: 49ers chez Jets

vert: Béliers aux Eagles

Jaune: Panthers chez Buccaneers

Orange: Lions chez Packers

Violet: Vikings chez Colts

Bleu clair: Washington chez Cardinals (tardif)

Programme télévisé des matchs de la semaine 2 de la NFL

Vous trouverez ci-dessous les matchs de la NFL du dimanche après-midi qui seront diffusés au niveau régional. Le match télévisé national de dimanche soir sur NBC est Patriots at Seahawks, et le match du lundi soir sur ESPN pour clôturer la semaine 2 est Saints at Raiders.

Couverture CBS

Giants at Bears (13 h HE) Broncos chez Steelers (13 h HE) Jaguars chez Titans (13 h HE) Bills at Dolphins (13 h HE) Chiefs chez Chargers (16 h 25 HE) Ravens chez Texans (16 h 25) ET)

Couverture Fox

Falcons chez Cowboys (13 h HE) 49ers chez Jets (13 h HE) Rams chez Eagles (13 h HE) Panthers chez Buccaneers (13 h HE) Lions chez Packers (13 h HE) Vikings chez Colts (13 h HE) Washington à Cardinaux (16 h 05 HE)

Liste des jeux NFL de la semaine 2 par marché télévisé

(Marchés télévisés classés par taille)

Marché

CBS tôt

Renard tôt

CBS en retard

Renard en retard

New York Giants chez Bears 49ers chez Jets Chiefs chez Chargers – Los Angeles Broncos chez Steelers Rams chez Eagles Chiefs chez Chargers – Chicago Giants chez Bears – Chiefs chez Chargers Washington chez Cardinals Philadelphia Giants chez Bears Rams chez Eagles Ravens chez Texans – Dallas-Ft. Worth Giants chez Bears Falcons chez Cowboys Ravens chez Texans – San Francisco / Bay area Broncos chez Steelers 49ers chez Jets Chiefs chez Chargers – Washington DC Broncos chez Steelers – Ravens chez Texans Washington chez Cardinals Houston Giants chez Bears Falcons chez Cowboys Ravens chez Texans – Boston Broncos chez Steelers Panthers chez Buccaneers Chiefs chez Chargers – Atlanta Giants chez Bears Falcons chez Cowboys Chiefs chez Chargers – Phoenix Giants chez Bears – Chiefs chez Chargers Washington chez Cardinals Tampa / St. Petersburg Bills chez Dolphins Panthers chez Buccaneers Chiefs chez Chargers – Seattle Giants chez Bears 49ers chez Jets Chiefs chez Chargers – Detroit Giants chez Bears Lions chez Packers Chiefs chez Chargers – Minneapolis-St. Paul Giants chez Bears Vikings chez Colts Chiefs chez Chargers – Miami Bills chez Dolphins – Chiefs chez Chargers Washington chez Cardinals Denver Broncos chez Steelers – Chiefs chez Chargers Washington chez Cardinals Orlando Jaguars chez Titans Panthers chez Buccaneers Chiefs chez Chargers – Cleveland Broncos chez Steelers Falcons à Cowboys Ravens chez Texans – Sacramento Broncos chez Steelers 49ers chez Jets Chiefs chez Chargers – Charlotte Giants chez Bears Panthers chez Buccaneers Ravens chez Texans – Portland Broncos chez Steelers 49ers chez Jets Chiefs chez Chargers – St.Louis Giants chez Bears Lions chez Packers Chiefs chez Chargers – Pittsburgh Broncos chez Steelers – Ravens chez Texans Washington chez Cardinals Indianapolis Giants chez Bears Vikings chez Colts Ravens chez Texans – Baltimore Broncos chez Steelers – Ravens chez Texans Washington chez Cardinals Raleigh-Durham Broncos chez Steelers Panthers chez Buccaneers Chiefs chez Chargers – Nashville Jaguars chez Titans – Ravens chez Texans Washington chez Cardinals San Diego Broncos chez Steelers Rams à Eagles Chiefs chez Chargers – Salt Lake City Broncos chez Steelers Panthers chez Buccaneers Chiefs chez Chargers – San Antonio Giants chez Bears Falcons chez Cowboys Ravens chez Texans – Kansas City Broncos chez Steelers Falcons chez Cowboys Chiefs chez Chargers – Columbus Broncos chez Steelers Falcons chez Cowboys Ravens chez Texans – Milwaukee Giants chez Bears Lions chez Packers Chiefs chez Chargers – Cincinnati Broncos chez Steelers Lions chez Packers Ravens chez Texans – Las Vegas Broncos chez Steelers Falcons chez Cowboys Chiefs chez Chargers – Jacksonville Jaguars chez Titans – Ravens chez Texans Washington chez Cardinals Oklahoma City Géants chez Bears Falcons chez Cowboys Chiefs chez Chargers – New Orleans Giants chez Bears Falcons chez Cowboys Chiefs chez Chargers – Memphis Jaguars chez Titans Falcons chez Cowboys Ravens chez Texans – Buffalo Bills chez Dolphins – Chiefs chez Chargers Washington chez Cardinals