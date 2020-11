Spectacle inégalé dans la Vuelta a España, avec Enric Mas à l’attaque, Primoz Roglic en souffrance et Hugh Carthy surprenant tout le monde de se confirmer comme candidat pour remporter la course. Le Britannique d’Education First a été proclamé vainqueur de la 12e étape de l’épreuve espagnole, se terminant dans le très difficile Alto de L’Angliru. Enric Mas a lancé l’attaque qui a déclenché un beau combat dans ce qui est probablement le port le plus difficile du calendrier international. Richard Carapaz, qui a pris du temps sur un Roglic terne, est le nouveau leader du classement général.

L’étape promettait de fortes émotions et de grandes différences et bien que la seconde n’ait pu être remplie en raison de l’égalité maximale entre les favoris, la première a fait plus que remplir grâce, principalement au courage d’Enric Mas. Le majorquin sait qu’il n’est pas le plus fort de la Vuelta, mais il va aller encore plus loin – vaut la redondance – et a décidé de le tester avec une attaque dans le plus pur style Perico Delgado. Enric a chuté à trois kilomètres de l’arrivée, l’air d’être sur le point d’être le plus petit groupe de favoris, mais il a ensuite accéléré et reparti avec quelques secondes de différence.

Mais il a mis le courage et l’audace d’exposer les lacunes de Roglic, bien que soutenu par son maître nageur Kuss, la journée a été réservée au Slovène, qui a perdu la direction mais à moins qu’hécatombe ne la récupère mardi à Ézaro. Carapaz, son grand rival, n’a pu obtenir que 10 secondes de lui, en tant que chef d’une équipe de poursuite dans laquelle Vlasov et Mas lui-même se sont également formés.

Devant, la grande surprise de la Vuelta, Hugh Carthy. Le grand Britannique connaît parfaitement l’orographie espagnole et ses 190 centimètres ont grimpé avec un sens arachnide sur les dernières pentes de L’Angliru, y compris la redoutée Cueña des Cabres, avec des pentes de 23%, et ne pouvaient être atteintes par le plus granado du peloton, lui permettant la victoire de sa vie et la candidature pour remporter le Tour d’Espagne, quelque chose d’utopique pour un cycliste qui portait il n’y a pas si longtemps les couleurs de Caja Rural dans le peloton pro-continental.

Movistar avait un visage, en forme de Mas, mais aussi un centre, avec Marc Soler décroché, payant l’effort de La Farrapona et perdant une minute à la ligne d’arrivée, ce qui est du devoir des réalisateurs, tant que l’objectif était, comme ils l’ont commenté. samedi, pour que Soler arrive et se batte avec les meilleurs du classement général.