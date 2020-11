Une image d’Iker Casillas. .

L’exportateur international espagnol Íker Casillas a rappelé crise cardiaque subie le 1er mai 2019 quand il s’est entraîné avec le Portugais Porto comme un moment où sa vie a “changé” et après quoi il est “né de nouveau”.

“Le 1er mai 2019, ma vie a changé, j’ai recommencé à naître. Du coup j’ai remarqué un petit vertige en faisant des exercices avec l’entraîneur des gardiens de but, les médecins sont venus me traiter comme n’importe quel autre joueur blessé et ils m’ont rapidement envoyé à l’hôpital. Tout était très rapide, je ne pouvais pas penser que j’allais avoir une crise cardiaque », a déclaré Casillas à travers une vidéo.

Le gardien de but, champion d’une Coupe du monde et de deux Coupes d’Europe avec l’équipe espagnole, en plus de ses 19 titres avec le Real Madrid et de quatre autres avec Porto, a reconnu qu’il n’avait jamais pensé qu’il pourrait subir une situation similaire. “Vous ne pensez jamais que quelque chose comme ça peut vous arriver, mais c’est quelque chose qui peut nous arriver à tous.”

Casillas, qui a annoncé sa retraite il y a trois mois et après plus d’un an sans jouer après la crise cardiaque, a rencontré le Dr Manuel Marina, co-fondateur de la société Idoven, à la suite de cette situation.

Cette entreprise propose analyse cardiologique avec un appareil portable qui est envoyé au domicile du patient pour être utilisé pendant une période de temps, au cours de laquelle des informations sur son activité cardiaque sont collectées, avec lequel un rapport est préparé qui peut éviter des problèmes tels que ceux qu’ils portent aux crises cardiaques.

Casillas a testé la technologie et a décidé de la rejoindre cEn tant qu’investisseur, en plus d’être l’image du projet, dont il raconte le fonctionnement dans une vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de l’entreprise.

«Depuis que je connais Idoven, je suis beaucoup plus calme. La vérité est qu’ils vous facilitent la tâche, une fois par an, j’analyse mon cœur, ils vous envoient un kit à la maison, et ils surveillent mon cœur pendant que je mène une vie normale pendant plusieurs jours: donner un marcher, dormir, faire du sport ou en travaillant … », a-t-il expliqué dans l’audiovisuel.

“Mon rythme cardiaque est enregistré sur une électro qui est analysée par l’équipe Idoven avec l’aide de l’intelligence artificielle. Une fois terminé, ils le récupèrent et en quelques jours je reçois sur mon mobile un rapport de haute précision avec des recommandations personnalisées », a ajouté Íker Casillas.

L’exportateur international espagnol assure que la situation qu’il a vécue lui a fait repenser l’importance de la prévention. “Quand quelque chose comme ça vous arrive, cela vous fait ouvrir les yeux et comprendre l’importance de prendre soin et d’analyser votre cœur régulièrement”, a-t-il souligné.

Idoven est l’un des nominés pour les meilleurs prix entreprise innovante de l’année présenté par le forum de football du Sommet mondial du football (WFS).