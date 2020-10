Castillo et Celaya, la synchronisation réussie entre expérience et jeunesse sur le trampoline

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Samedi 31 octobre 2020, p. a11

Ni Yahel Castillo ni Juan Celaya n’ont imaginé ce que leurs entraîneurs Stefan Marinov et Cubain Orlando Prieto avaient prévu il y a cinq ans, lorsqu’ils ont vu qu’ils formaient la paire idéale pour les trois mètres synchronisés et ont commencé à travailler, chacun seul, sur le Mexico et Monterrey, avec des résultats qui ont commencé à se produire en 2017 entre un adolescent qui a surpris à l’Olympiade nationale et est allé étudier aux États-Unis, et le plongeur le plus expérimenté au monde.

Cela a été révélé hier par Marinov lors d’une vidéoconférence de Zoom qu’il a partagée avec Yahel et Juan, le trio gagnant du National Sports Award 2020, déterminé à travailler dur pour obtenir la médaille olympique l’année prochaine à Tokyo.

Tout a commencé il y a trois ans lors d’un championnat national à Guanajuato. Yahel, qui avait déjà eu d’autres compagnons en synchronisation, a vu le jeune homme de Monterrey et n’a pas douté de sa capacité à faire la paire, mais ils ont eu un problème, car le Meme, comme on dit à Juan, ne pouvait plus rester car il avait son vol prévu. aux États-Unis, où il étudie l’ingénierie industrielle.

Lui et les entraîneurs ont vu un moyen pour Celaya de changer le billet, ce qui a été fait par le biais de l’Institut des sports de Monterrey. Ils se sont entraînés pendant quelques heures et ont participé à la compétition pour remporter le titre qui les a catapultés comme le meilleur duo du pays qu’ils aient à ce jour.

C’est ainsi qu’est né ce couple, qui a un long avenir avec l’expérience et la jeunesse, a commenté Marinov, en comparant que Yahel vit une situation similaire à celle du médaillé olympique russe Dmitri Sautin, qui a pris sa retraite à 34 ans. de Pékin 2008, puisqu’il arrivera à cet âge, si les conditions dues à la pandémie de Covid-19 le permettent, au rendez-vous d’été à Tokyo en 2021.

Nous connaissons la capacité que nous avons à nous battre pour cette médaille olympique et ce n’est pas une présomption, mais nous pensons à l’or, répond fermement Yahel, car à côté de Juan, ils ont obtenu la place en montant sur le podium à la troisième place des Coupes du monde. Gwangju de l’année dernière et les médailles qu’ils ont remportées à la foire panaméricaine de Lima.

Les deux plongeurs et l’entraîneur considèrent qu’avoir été récompensé par le PND est une double motivation pour le challenge de l’année suivante, où ils ont déjà un projet de s’entraîner pendant un mois à partir de janvier aux Etats-Unis, Mexico City, concourent dans diverses séries mondiales et la Coupe du monde à Tokyo en avril pour mettre un prénom et un nom sur le billet qu’ils ont gagné.

Les gars seront à leur meilleur pour atteindre la Coupe du monde avec 95%, puis ils seront sélectifs (internes) pour les Jeux Olympiques. J’ai deux chevaux dans lesquels la jeunesse et l’expérience se combinent, a déclaré Marinov, car à partir du moment où ils ont commencé à donner des résultats, le soutien et la confiance des autorités ont été totaux pour ce que l’on attend d’eux.