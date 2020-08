Le nom de David Arquette est largement considéré comme un péjoratif dans la lutte professionnelle.

Mentionnez l’ancien acteur de Scream autour de certains fans et ils se hérisseront de colère à propos du moment où un intrus hollywoodien non formé a inexplicablement valsé à la WCW et est devenu champion du monde, souillant l’héritage de Ric Flair, Harley Race et tous ceux qui l’ont précédé. « Il a exposé l’affaire! », Est une prise courante, tout comme des termes comme « irrespectueux », « honteux » et presque tous les autres adjectifs négatifs.

Dans You Cannot Kill David Arquette, le nouveau documentaire sur le retour du joueur de 48 ans sur le ring près de deux décennies après avoir joué dans l’un des moments les plus destructeurs du sport, l’ancien booker de la WCW Vince Russo l’appelle le moment où il a « tué l’entreprise pour toujours. «

Même si vous ne regardiez pas la lutte en 2000, vous avez entendu dire que David avait remporté le championnat de la WCW et vous avez probablement une opinion à ce sujet. Cette opinion (probablement négative) sera contestée par le portrait d’Arquette de David Darg et Price James. Plus qu’une simple histoire de lutte, ce conte d’outsider est aussi émouvant qu’amusant, aussi graveleux qu’exaltant, et tout aussi excentrique que l’homme lui-même.

Voici ce que nous en avons retenu …

You Cannot Kill David Arquette est maintenant disponible dans certains ciné-parcs et arrive sur les plateformes numériques le vendredi 28 août.