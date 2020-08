WWE

Vince McMahon et le

La WWE crée du contenu et des personnages depuis près de 40 ans

maintenant, donc chaque gadget que vous pouvez imaginer aura été envisagé par

Vince et une foule d’écrivains à un moment ou à un autre. WWE

conçu des backstories complexes, compliquées et effrayantes pour

certains talents depuis le boom de la lutte professionnelle des années 80.

Là

ont été ces gadgets qui ont été inspirés et influencés par

événements de la vie réelle / traits de personnalité des lutteurs qui les représentent

(lutteurs amateurs, talent de deuxième / troisième génération, luchadors etc.)

et puis il y a eu ceux engendrés des profondeurs de la créativité

fantasmes pas-de-ce-monde des écrivains de la WWE (zombies, prisonniers,

minotaures, moines, pères Noël diaboliques, etc.). Vince McMahon ne semble pas

avoir une préférence pour le style de gadget qui arrive à la télévision, seulement

se soucier si elles résonnent avec un public ou non. Il a dit de façon célèbre

concernant les perspectives de la WWE sur le documentaire Beyond The Mat: « Nous faisons des films. »

Horreurs surnaturelles ou

les peurs réelles de la société se sont généralisées dans les

trucs pour jamais émerger à la WWE. Ici, nous allons examiner les 10

gadgets avec les plus désagréables et les plus pénibles

backstories. Certains de ces rôles sont tellement tordus que vous pensez que Vince

les conçut avec le même sourire sinistre et sanglant qu’il exhibait

WrestleMania XIX.