La WWE traite souvent nos émotions comme un enfant de dix ans traite un

jouet indésirable. Peu importe combien nous investissons et essayons d’acheter dans des scénarios et

personnages, ils s’en moquent. C’est pourquoi tant de fois nous avons des situations

où un certain scénario parvient à capturer notre intrigue, pour être abandonné

plus rapide qu’une relation Zack Ryder.

La vraie honte ici est que beaucoup de ces angles avaient

potentiel authentique et véritable. Que ce soit le GM anonyme de Raw ou le magique

mallette fantôme, ou même quelque chose d’aussi stupide que Vince ayant un

enfant qui luttait pour sa propre compagnie, tous pouvaient

ont conduit à quelque chose de vraiment mémorable.

Les dernières années n’ont pas été différentes. Les cinq derniers ou plus

n’ont pas manqué d’histoires prometteuses qui semblaient prêtes à décrocher leur

marque, avant de dérailler complètement plus vite que le cercueil du papa du Big Show. Et c’est pourquoi je suis ici maintenant: pour raconter ces impolis

diamants qui n’ont pas été polis, pour se baigner une fois de plus dans le désespoir de ce

aurait pu être. Parce que sommes-nous censés faire en tant que fans de la WWE?

Ce sont 10 histoires récentes prometteuses qui finalement

s’est effondré.