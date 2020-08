WWE / AEW / Impact Wrestling

Il y avait une fois un

période notable de lutte où le talent changerait continuellement

territoires ou échangez des promotions pour de nouveaux horizons.

Surtout dans les Monday Night Wars, lorsque les lutteurs

passer du WWF à la WCW ou vice versa sur une base hebdomadaire, sans oublier

ECW aussi.

Cela était dû au fait que le WWF et la WCW étaient à peu près égaux en

notes, tarifs d’achat à la carte et fréquentation – si un lutteur n’était pas

satisfaits de leur place ou estimaient qu’ils valaient plus d’argent en un

entreprise, ils changeraient d’allégeance. C’était la norme de retour

puis – ce n’était pas hors de l’ordinaire depuis que Lex Luger, huit

jours après être apparu à SummerSlam et seulement une nuit après la compétition

lors d’un salon de la WWF, j’ai descendu la rampe de la première édition de la WCW

Lundi Nitro.

Coupure sur les temps récents où AJ Styles a joué sur lui

après que TNA lui ait demandé de prendre une réduction de salaire, il est donc parti et a revitalisé

lui-même au Japon pour signer plus tard avec la WWE, ce qui en fait un bien plus grand

star qu’à n’importe quel moment de sa carrière. Ou Dean Ambrose en a tellement marre de la WWE avec

leur direction générale et surproduction de lui il a laissé son contrat

courir pour rejoindre AEW et renaître sous le nom de Jon Moxley.

Certains

les lutteurs sont des compagnons qui ont tout vu en ce qui concerne

lutte professionnelle moderne et nous les célébrerons dans cette liste.