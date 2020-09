Il semble assez courant pour la WWE de changer de direction avec sa programmation. Ce changement de cap peut prendre plusieurs formes. Cela peut inclure un changement du meilleur joueur de la série, ce qui se traduit par un nouveau champion WWE ou universel. Ou cela peut prendre la forme d’abandonner complètement un scénario sans aucune explication ou contexte offert aux fans.

Ce style de réservation était extrêmement important pendant l’Attitude Era de la WWE, avec des intrigues telles que « qui a soulevé la mallette au King of the Ring en 1999? » et « qui était derrière GTV ?? » deux des exemples les plus évidents.

Malheureusement, la tendance à laisser les intrigues ouvertes a pris fin, et laissant ainsi aux fans des questions durables sur la façon dont ils étaient censés se dérouler, s’est poursuivie au cours des 12 dernières années du produit PG de la WWE.

Il n’y a jamais vraiment d’avantage à laisser un scénario ouvert. Même si l’angle en question rencontre des critiques négatives de la part des fans, il est préférable de le résoudre et de répondre à toutes les questions en suspens qu’il a présentées au public. Laisser des questions sans réponse dans les intrigues montre une écriture faible et un manque clair de direction. Cela donne simplement l’impression que la WWE n’avait aucun plan de réservation à long terme.

Cela étant dit, voici 10 mystères de l’histoire de l’ère WWE PG.