Environ aucun fan n’a demandé le retour de Payback en tant que pay-per-view, mais laissez à la WWE le soin de trouver un nombre inférieur à celui qui voulait cette incarnation particulière.

Inexplicable au-delà du besoin éventuel d’en avoir pour son argent avec le ThunderDome, organiser un pay-per-view à seulement sept jours de SummerSlam n’a que maintenant un minimum de sens après la venue de ce que nous n’avons jamais vu venir.

Le retour exaltant de Roman Reigns après la victoire de Bray Wyatt au championnat universel sur Braun Strowman a rappelé au public à quoi ressemblait une véritable star, de la même manière que son visage dans le graphique de la tête d’affiche de Payback donnait au spectacle un véritable événement principal.

« The Big Dog » est de retour et emballant une bouchée de championnat est aussi cool que cela peut l’être pour l’entreprise en ce moment, mais il était évident avant l’événement à quel point on comptait sur lui après son retour. Entrant dans l’édition de retour à domicile de SmackDown, la carte n’avait que quatre matchs. En sortant, il est passé à huit, y compris l’avant-spectacle, mais « The Big Dog » lui-même n’avait pas encore signé sa propre bataille de titre.

Est-ce que Payback – comme Reigns lui-même – était une version plus légère et plus méchante de la supercard standard de la WWE? Ou – comme The Fiend et Braun Strowman – une charge de vieille merde qui n’a jamais eu de sens après tout?