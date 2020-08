Les débuts du ThunderDome sur le SummerSlam go-home SmackDown ont été une véritable expérience.

La WWE a choisi de lancer son dernier grand geste sur Fox pour les notes au lieu de l’émission qu’elle a souvent présentée comme le deuxième plus grand événement de l’année. Cela montre à quel point ces milliards de dollars de droits de télévision sont plus précieux que jamais pour l’entreprise – le b * stard mondial en cours a créé le besoin d’écrans, de drones et de visages de fans sans fin en premier lieu, longtemps après Vince McMahon lui-même a décidé que le spectacle devait toujours continuer.

Cela n’a pas créé beaucoup d’optimisme pour la « plus grande fête (zoom) de l’été », mais la carte l’avait déjà fait et – à peu près – l’événement et le lieu semblaient un peu plus synchronisés par rapport à l’offre légèrement terne de vendredi. . C’était un spectacle correct amélioré par son environnement, plutôt qu’un mot médiocre aggravé par les gestes vides des figurants du Performance Center.

Faible en matchs vraiment excellents mais en mesure de les surmonter à un rythme soutenu, SummerSlam qui se vantait de la maigreur des autres supercards 2020 mais aucune de la bêtise cinématographique. Après tout, vous ne dépensez pas tout cet argent en LED pour ensuite dépoussiérer à nouveau le Boneyard, surtout quand vous avez quelqu’un de spécial qui vous attend dans les coulisses …