WWE.com/Twitter

Cela fait seulement une semaine que la WWE a innové et a apporté le ThunderDome à SummerSlam, mais cela n’a pas empêché la société de relancer Payback ce dimanche pour offrir aux fans un deuxième PPV en une semaine.

Premier du genre depuis 2017, le retour de l’événement a inquiété une partie de l’Univers de la WWE simplement parce qu’il était terriblement proche du plus grand événement de l’été, mais les pouvoirs en place ont quand même fait le plein.

Une nuit qui a vu Roman Reigns revenir à l’action pour la première fois en six mois, le Big Dog a fait une entrée tardive et a démoli Braun Strowman pour remporter le championnat universel, enlevant la ceinture de « The Fiend » Bray Wyatt et lançant un nouveau ère en tant que champion du talon. Pendant ce temps, Sasha Banks et Bayley ont défendu leurs titres par équipe contre la très formidable équipe de Shayna Baszler et Nia Jax et Keith Lee a affronté le « Legend Killer » Randy Orton dans un match revanche qui a prouvé qu’il était destiné à la grandeur.

Le retour sur investissement a certainement été un événement mémorable et, comme toujours, les médias sociaux ont beaucoup à dire sur tout ce qui s’est passé pendant cela. Dans cet esprit, rattrapons les anciens interwebs et voyons ce qui a attiré l’attention de tout le monde.