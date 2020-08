La lutte professionnelle ne serait rien sans les scénarios. Les grands matchs restent le pain et le beurre du sport, mais ils seraient deux fois moins excitants sans une solide construction entre deux personnages convaincants. En son cœur, la lutte est un moyen de narration athlétique, et ses récits sont tout aussi importants que ses aspects compétitifs.

Tout ce que vous voyez à la télévision de la WWE est conçu par l’équipe de création et estampillé par Vince McMahon. Parfois, il produit de la magie comme la légendaire querelle Stone Cold contre M. McMahon, ou le triangle Hulk Hogan / Randy Savage / Miss Elizabeth. D’autres fois? Oh mec…

Malheureusement, l’équipe créative de la WWE est responsable de certaines des idées les plus louables qui aient jamais frappé la télévision grand public. Ces derniers jours, la WCW pourrait détenir la référence dans ce département, mais le bilan de la WWE est entaché par des idées terribles comme Katie Vick, Mae Young donnant naissance à une main et la réinvention de Chavo Guerrero sous le nom de Kerwin White.

Ces angles montrent la WWE à son pire niveau, mais le sol de leur salle de coupe est un champ de mines d’idées choquantes qui ne sont jamais arrivées à la télévision. Comme indiqué dans notre livre, Shocking Wrestling Plans You Won’ Believe Almost Happened, la WWE a diffusé certains des angles les plus embarrassants de l’histoire de la lutte, mais leur liste d’idées abandonnées est un véritable spectacle d’horreur.

Qui sait à quoi ressemblerait l’entreprise si certaines de ces ondes cérébrales s’étaient concrétisées. Voici 20 plans de la WWE choquants auxquels vous ne croirez pas.