Après des mois de programmation maladroite, incohérente et souvent douloureuse émanant du centre de performances de la WWE à Orlando, en Floride, nous avons maintenant officiellement reçu l’expérience de fan virtuel qu’est le Thunderdome!

… et même si cela reste gênant, incohérent et souvent douloureux, c’est au moins une amélioration substantielle du claquement destructeur d’âme du plexi-verre pendant des heures. Petites victoires.

Parallèlement à ce début d’un nouvel environnement frais, équipé de fans rayonnants qui regardent depuis leurs divers salons et suites de jeu, la WWE avait également quelques PPV à construire.

Hair Vs Hair a été transformé en No DQ Loser Leaves WWE, ‘The Fiend’ a effectué un double pas avec le président de la WWE Vince McMahon, RETRIBUTION s’est multipliée et c’était juste Thunderdome SmackDown.

À Raw, Shawn Michaels a vendu un punt dévastateur comme s’il avait enfilé sa casquette NXT, et le spectacle noir et jaune a vu Pat McAfee couper une meilleure promo que la majorité de la liste actuelle à temps plein de la WWE.

Pourtant, même si le produit télévisé régulier semble devenir de plus en plus fou de semaine, un rapide coup d’œil sur Instagram nous rappelle qu’il y a des gens hilarants, charmants et dévoués enfouis sous toutes ces absurdités. Alors, voici Cesaro à jouer aux cartes avec des chats …