L’édition du 22 août d’AEW Dynamite a été pleine de chocs, de surprises et de grands matchs comme nous en sommes venus à l’attendre du spectacle. Les événements clés de cet enregistrement comprenaient Ivelisse et Diamante battant les Nightmare Sisters pour remporter la Coupe par équipe féminine, FTR vs Private Party, et le plus grand match de tous, Cody contre M. Brodie Lee pour le championnat TNT.

Les prétendants précédents à la ceinture tels que Sonny Kiss et Marq Quen ont été des choix étranges en tant que prétendants, personne ne s’attendant vraiment à ce qu’ils remportent la victoire. Cependant, des prétendants récents tels que Eddie Kingston et Scorpio Sky ont vu la concurrence monter d’un cran, conduisant à cette décimation.

M. Brodie Lee a déchiré Cody en lambeaux dans ce qui était essentiellement un match de squash à sens unique. Cette performance de rouleau compresseur fait non seulement allusion à une querelle entre l’Ordre des ténèbres et la famille Nightmare, mais indique également que cela pourrait être un long règne dominant pour M. Brodie Lee.

Avec des rumeurs selon lesquelles Cody prendra du temps loin de la télévision, il semble qu’un simple retour de patate chaude à Cody ne soit pas prévu pour le championnat TNT de si tôt. Au lieu de cela, voici les cinq personnes les plus susceptibles de détrôner M. Brodie Lee pour devenir le prochain champion TNT.