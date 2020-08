WWE

Si c’est la «nouvelle norme» pour la programmation de la WWE à l’avenir, alors admettons d’emblée: ThunderDome est une belle mise à jour de cinq mois à l’intérieur du WWE Performance Center.

SummerSlam s’est bien présenté et, espérons-le, la société ne fait qu’améliorer le support au fil du temps, ce qui rend l’émission plus visiblement regardable, ressemblant à la programmation à laquelle nous sommes habitués depuis des années.

Le PPV lui-même était un sac mélangé, mais un bon match de championnat du monde avec une fin un peu faible, et un autre match lamentable avec un bon résultat final. La lutte féminine était forte, Asuka s’avérant une fois de plus être l’une des denrées les plus précieuses de la WWE aujourd’hui. Sérieusement, si cette femme veut des masques plaqués or, donnez-lui autant qu’elle le désire.

Drew McIntyre et Randy Orton ont réussi un match pour le titre solide, tandis que Braun Strowman et The Fiend ont livré un clunker. Les Street Profits et Apollo Crews ont eu des matchs, ce qui est la meilleure façon de le dire. Aucun des deux actes ne semble avoir beaucoup d’inertie de nos jours. Et Dominik Mysterio a fait assez décemment lors de son premier combat à la WWE.

Tout compte fait, SummerSlam n’était pas un coup de circuit, mais il était plus intéressant et globalement meilleur que beaucoup de produits de la WWE ces derniers mois, nous allons donc lui donner des notes de passage globales.

Cela dit, allons-y…