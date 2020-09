Lutte à impact

L’épisode d’Impact Wrestling de cette semaine avait beaucoup à vivre. Non seulement il était sous le choc du succès des deux dernières semaines d’Emergence, mais ils se battaient également face à face avec une édition spéciale mardi soir de NXT dans laquelle Finn Bálor, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa et Adam Cole se disputaient le poste vacant. Championnat NXT.

L’Impact a-t-il laissé la pression sur eux? Bien sûr que non.

Au lieu de cela, ils ont produit encore un autre banger d’un épisode qui a abouti au couronnement d’Eric Young en tant que champion du monde une fois de plus. Son précédent règne en 2014 n’avait rien de trop spécial et avait l’impression que la société s’engageait dans la voie des outsiders pour capitaliser sur le succès de l’ascension de Daniel Bryan au sommet de WrestleMania XXX. Maintenant, cependant, on a l’impression que «The World Class Maniac» est exactement à sa place.

Ailleurs, Tenille Dashwood a fait son retour à l’Impact pour la première fois en quelques mois, avec le casting de Wrestle House de retour dans la zone d’impact dans le même segment. De plus, The Rascalz a gagné une opportunité aux championnats du monde par équipe, Moose a reçu un autre avertissement de EC3, qui reste en possession du championnat du monde des poids lourds TNA, et John E. Bravo a proposé à Rosemary.

C’était un épisode étrange par endroits pour dire le moins. Allons-y …