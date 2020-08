Le problème avec l’expérience ThunderDome, qui a façonné l’ensemble de l’émission SummerSlam, quelle que soit sa valeur à chaque match, est que la WWE demande au public d’appliquer une double suspension de l’incrédulité.

Non seulement il vous est demandé, comme pour toute lutte professionnelle, de suspendre votre incrédulité à l’action, mais vous devez maintenant réconcilier cette banque de visages d’appel Zoom avec l’audio additionnel d’une vieille foule en direct. Parfois, cela fonctionne; à certains moments, capturés par hasard, une houle de bruit se reflète dans l’image étrange d’un éventail virtuel jetant ses mains sur ses mains dans le désespoir ou l’exaltation à la chute imminente. Ailleurs, le manque de synchronisation et l’artifice généralement révélateur de tout cela crée une dissonance profonde et distrayante qui vous éloigne de l’action. Cela ne peut jamais sembler réel parce que ce n’est tout simplement pas le cas, et l’ironie est que plus vous êtes proche, plus vous êtes également éloigné. C’est la vallée étrange.

C’est peut-être une nouvelle longueur d’onde qui deviendra normale avec le temps. Cela pourrait être généreux. Pour l’instant, c’est tout simplement bizarre, mais pas une catastrophe. Il est possible de s’y perdre, très brièvement, jusqu’à ce que quelqu’un qui a besoin de travailler sur l’angle MySpace pronto soit aperçu aussi ennuyé que granuleux.

L’autre problème est que la WWE n’a pas la moindre idée de comment réserver des babyfaces …