Il y avait deux combinaisons de couleurs contrastées qui ont fonctionné tout au long de la nuit pendant SummerSlam 2020, et votre écrivain se félicite d’une explication au-delà de la coïncidence totale pour l’un d’entre eux.

Plusieurs artistes étaient vêtus de blanc, d’or et de noir, qui ont été connus pour porter chance à cette période de l’année après un balayage net pour un défilé de champions en 2015. Plus sur certains de ceux-ci plus tard, mais qu’en est-il du gang des quatre arborant une turquoise vraiment luxueuse cette année?

On suppose que Bayley et Corey Graves ne se sont pas coordonnés même si Andrade et Angel Garza l’ont fait, mais les raisons plus profondes de ces sélections de nuances presque identiques devront être inconnues pour le moment, même si elles avaient toutes l’air absolument magnifiques.

Ce n’était pas le moment de la bannière pour de nouveaux équipements de lutte cool, mais ce n’était pas le moment de la bannière pour f * cking quoi que ce soit, n’est-ce pas? Avec des lutteurs apparemment de meilleure humeur grâce au ThunderDome offrant un changement de décor bien nécessaire, SummerSlam se sentait comme le premier véritable pay-per-view depuis Elimination Chamber, et s’habillait en conséquence pour l’occasion.

Nous sommes encore loin de tout le monde qui va à WrestleMania avec ses vêtements, mais une gamme extrêmement agréable ici a fourni les sentiments les plus fugaces que la vie normale pourrait peut-être un jour revenir, et pas le « nouveau » maudit qui est un quatre out de dix au mieux. Félicitations à ceux qui se sont donné tout ce mal – la seule longue nuit qui est cette année misérable qui avait désespérément besoin de se rompre avec une petite lueur de lumière.