WWE

La présentatrice de la WWE Alyse Ashton a fait ses débuts en pay-per-view sur la liste principale lors de Payback de dimanche.

Ashton a interviewé Matt Riddle dans les coulisses avant son match en simple avec le roi Corbin, et est apparu à nouveau pour parler au « frère d’origine » après le match avant que le roi ne l’attaque par derrière.

Embauchée en octobre 2019, Ashton (de son vrai nom Alyse Zwick) a rejoint la société en octobre 2019 et a fait ses débuts le 17 janvier à SmackDown lors d’un segment dans les coulisses avec Sheamus et Shorty G.Loin de la télévision, elle est déjà apparue dans divers réseaux WWE. et des présentations en ligne, notamment en travaillant avec Scott Stanford sur l’émission hebdomadaire This Week In WWE.

Il est présumé (mais non confirmé) qu’Ashton reviendra à SmackDown après le quart de travail Payback. Elle était l’un des quatre diffuseurs à apparaître tout au long de la soirée – Charly Caruso a dirigé le comité de lancement dans son nouveau poste d’animatrice permanente de la table ronde principale sur la liste après le départ de Renee Young. Kayla Braxton s’est retrouvée du mauvais côté des barbes de Paul Heyman tout au long de la nuit dans une quête pour déterminer le statut de Roman Reigns, et Sarah Schreiber était présente pour les interviews post-show / WWE.com.