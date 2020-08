WWE

Bob Armstrong, légende de la lutte et Hall Of Famer de la WWE 2011, est décédé. Il avait 80 ans.

La triste nouvelle a été confirmée sur Twitter par ses fils Brian ‘Road Dogg’ James et l’ancien arbitre de la WWE et lutteur de la WCW Scott Armstrong, qui ont publié les tweets identiques suivants à une minute d’intervalle.

« Bullet » Bob (de son vrai nom Joseph James) a combattu de manière constante entre les années 1960 et la fin des années 1980 pour de nombreux territoires d’Amérique du Nord, défiant à l’occasion le titre NWA World Heavyweight Title et a travaillé régulièrement pour Continental Championship Wrestling et d’autres filiales de la NWA dans le sud États. Des passages au Japon, à la Smokey Mountain Wrestling, à la WCW et même à la TNA ont suivi alors qu’il jouissait d’une semi-retraite au cours des trente années suivantes. Une intronisation en 2011 au Temple de la renommée de la WWE pour ses immenses contributions à l’industrie s’est produite malgré qu’il n’ait jamais travaillé pour l’organisation.

Patriarche de la famille de lutte, Bob a eu quatre enfants – Joseph ‘Scott Armstrong’ James, Robert ‘Brad Armstrong’ James, Steve ‘Steve Armstrong’ James et Brian ‘Road Dogg Jesse James / BG James’ James – qui ont également atteint divers niveaux de succès dans l’industrie.

À WhatCulture.com, nous adressons tous nos meilleurs vœux et nos condoléances à sa famille.