Bray Wyatt et Goldberg ont leur propre brève histoire à la WWE bien qu’ils soient deux superstars de générations différentes. Plus tôt cette année, l’ancien joueur de la franchise de la WCW a battu les Eater of the World pour le titre universel, mais maintenant ce titre est de retour sur les épaules de Wyatt. C’est pourquoi Wyatt a maintenant pardonné à Goldberg ce qu’il lui a fait en Arabie saoudite, qui lui a enlevé quelque chose qui était en possession de Wyatt.

L’actuel Champion Universel de la WWE a envoyé un tweet pour s’adresser à Goldberg. Il a abordé les choses négatives que les gens ont dites à The Myth qui ne devraient pas du tout se soucier de ces commentaires. Bray Wyatt est apparemment de retour sur la même longueur d’onde avec Goldberg qui conseille désormais à ce dernier de ne pas écouter toutes ces personnes.

Bray Wyatt envoie un message de pardon à la légende de la WWE Goldberg

Voici les commentaires exacts postés sur Twitter,

«Très cher Goldberg,

Ne t’inquiète pas, mon vieux, nous l’avons réparé.

N’écoutez pas ce qu’ils disent, vous et moi savons qu’ils ont tort.

Je te pardonne!

Mais s’il vous plaît, si vous voyez le rouge s’en éloigner.

Donc, la bonne chose est que Bray Wyatt est prêt à sortir du passé qui devrait être une nouvelle importante pour Goldberg. Une autre chose à noter à partir de ces commentaires ci-dessus est qu’il a également été conseillé à Goldberg de rester à l’écart du feu rouge associé à The Fiend. Le vétéran peut réfléchir à deux fois avant de monter sur le ring avec la figure démoniaque, plus jamais.

Il sera intéressant de voir si Goldberg et Bray Wyatt se rencontrent à nouveau sur le ring. Goldberg a récemment confirmé qu’il lui restait encore trois ans dans son contrat avec la WWE qui devrait produire au moins trois matchs par an. Il est donc très probable que nous le voyions faire un retour éventuel sur le ring lorsque des événements plus importants se produiront dans un proche avenir.

Goldberg a concouru contre The Fiend Bray Wyatt lors de l’événement Super ShowDown 2020 en février pour lui retirer le titre universel. Plus tard en avril, il a laissé tomber la ceinture à Braun Strowman à Wrestlemania 36. Avec ces deux matches, il aurait fini ses fonctions à la WWE pour cette année et ne reviendrait que l’année prochaine.

En attendant, Bray Wyatt a détrôné Strowman de son règne de titre lors de Summerslam 2020 passé et défendra maintenant la ceinture à Payback 2020 dans une triple menace avec également Roman Reigns et Strowman.