Nikki Bella et Brie Bella ont accouché ensemble de leurs bébés dans une différence de seulement quelques heures afin que ces cousins ​​puissent être référés comme des jumeaux. Maintenant, pour la première fois, les deux bébés ont été présentés au monde alors que les mères respectives ont partagé leurs photos et ont également fait connaître leurs noms via des publications sur Instagram et Twitter.

Nikki Bella et Artem Chigvintsev ont nommé leur enfant Matteo Artemovich Chigvintsev. C’est leur premier bébé ensemble alors que Brie et Bryan Danielson ont nommé leur deuxième bébé, Buddy Dessert Danielson. Nikki a écrit sur l’importance de partager leurs histoires dans une publication Instagram.

«Il était si important pour nous de mettre en valeur le côté réel et brut du post-partum. Brie et moi sommes ici moins de deux semaines après l’accouchement. La plupart ne feraient pas de séances photo, mais nous voulions profiter de la beauté d’être de nouvelles mamans. Le manque de sommeil (j’ai littéralement des marques sous les yeux de ne pas dormir lol), l’éclat, la prise de poids, l’excitation, la beauté générale du post-partum et la maternité! Et les gens tellement reconnaissants nous permettent de montrer cela! Glissez vers le haut dans mes histoires IG pour lire nos histoires de travail. »

En même temps, Gens a obtenu l’exclusivité sur les noms de bébé des Bella Twins et leur voyage vers la maternité, en même temps. Les noms n’ont pas été révélés au moment de leur naissance. Selon la tradition, les fans s’attendaient à ce que Brie et Nikki Bella gardent les grandes nouvelles pour une exclusivité d’une publication majeure et c’était le cas, en fait.

Brie et Nikki Bella sont toutes deux des stars de la télé-réalité et leurs bébés Buddy et Matteo sont également susceptibles de devenir des stars de la télé-réalité avant de devenir capables de marcher. Il est à peu près sûr que leur vie quotidienne est capturée pour le processus de tournage de Total Bellas. Ils pourraient également s’intéresser à la WWE avant de terminer leurs études secondaires. Après tout, leurs mères ont été d’anciennes champions des divas dans l’entreprise.

À l’origine, Nikki Bella devait être induite le 6 août. Mais elle était sur le point de se faire induire tôt (comme le conseillaient ses médecins en raison de l’hypertension et offraient la possibilité d’être induite une semaine avant) et son eau s’est cassée alors qu’elle était chez le médecin. Bureau. Ainsi, elle a fini par entrer dans le travail plus tôt que Brie, le 31 juillet.

«Je suis debout depuis 3 heures du matin, mais c’est ce que j’ai voulu toute ma vie», déclare Nikki, «Le fait qu’il soit là – je suis tellement amoureuse et heureuse.»

«C’est ce qui se passe lorsque vous avez un horaire pour bébé», ajoute Brie, qui a donné naissance à son fils Buddy le 1er août. «Mais comme Nikki l’a dit, l’amour est tellement accablant que même si vous êtes si fatigué, ce bonheur prend juste le relais. »