Bob Armstrong, membre du Temple de la renommée de la WWE, n’est plus avec nous. Il est décédé à 80 ans selon les informations reçues de son fils Scott Armstrong qui a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux. La WWE est attristée d’apprendre que le Temple de la renommée et patriarche de la légendaire famille de lutte Armstrong, est décédé et s’est adressé à la même chose avec un déclaration officielle.

«Bullet» Bob Armstrong décède à l’âge de 80 ans

Bob Armstrong a fait ses débuts en lutte en 1960. Il est né Joseph James à Marietta, Géorgie, le 3 octobre 1939, se révélant être l’un des grapplers les plus tenaces de la planète à ses débuts dans le divertissement sportif. Il a acquis la réputation de «dur à cuire» bien avant de mettre les pieds sur le ring, grâce à ses fonctions dans le Corps des Marines des États-Unis et à son mandat de sept ans en tant que membre du service d’incendie de Fair Oaks (plus tard dans le comté de Cobb).

Bob Armstrong a fait ses débuts en lutte en 1960 en utilisant un assortiment de prises et de mouvements, y compris son redouté dormeur et Georgia Jawbreaker. Il possédait également le don de grappling gab qui a ensuite été porté par ses quatre fils – Joseph, alias Scott Armstrong, Brad, Steve et Brian, alias WWE Hall of Famer «Road Dogg» Jesse James – ont suivi les traces de leur père.

Il a disputé son dernier match le 11 mai 2019 pour la Continental Championship Wrestling à Dothan, en Alabama, où il a battu The Assassin.

Au cours de sa carrière, Armstrong a détenu plusieurs titres tels que le championnat NWA Columbus Heavyweight, le championnat NWA Mid-America Heavyweight, le NWA North American Heavyweight Championship, le USA Heavyweight Championship, le NWA Southern Heavyweight Championship et le SCW Heavyweight Championship.

Bob Armstrong a souvent attribué à sa femme bien-aimée, Gail, le secret de son succès. Après avoir été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2011, le «vieux cheval de guerre» autoproclamé a également souligné que bon nombre de ses nombreux triomphes avaient probablement également bénéficié d’une intervention divine.

« Je pense que quelqu’un là-haut m’aime », a déclaré Bob Armstrong lors de son discours d’intronisation au WWE Hall of Fame en 2011. «Je dois vivre mon rêve.»

SportzWiki souhaite présenter ses condoléances à la famille et aux amis d’Armstrong en ce moment. Que son âme repose en paix.