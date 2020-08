WWE

Les championnats WWE États-Unis, Universal et Women’s Tag Team ont tous changé de mains à Payback hier soir.

Dans un cas rare de chaque titre sur un PPV changeant de mains, les trois matchs de championnat de la nuit dernière ont conduit à de nouveaux champions.

Dans le combat d’ouverture de l’émission, Bobby Lashley, qui était à nouveau accompagné de Shelton Benjamin et MVP, a battu Apollo Crews pour le championnat des États-Unis. Sinching dans le Full Lashley Lock pour détenir le titre pour la deuxième fois, il a été attaqué après la cloche par un Crews furieux qui a juré de le reconquérir.

Plus tard dans la nuit, Sasha Banks et Bayley ont abandonné leurs 2e et 3e ceintures de la semaine dernière, alors qu’elles perdaient les championnats par équipe féminins contre Shayna Baszler et Nia Jax. Dans ce qui pourrait être la fin de l’année la plus exaltante de l’entreprise à ce jour, Baszler a enfermé Banks dans le Muta Lock puis Bayley dans le Kirifuda Clutch simultanément pour remporter la victoire de son équipe.

Enfin, lors de l’événement principal de la soirée, Roman Reigns a réussi à devenir champion universel de la WWE pour la deuxième fois, bien qu’il n’ait pas signé de contrat avec la société avant le milieu du match lui-même. Après un effondrement du ring (oui), il a pu Spear Braun Strowman pour remporter la victoire, le voyant retrouver la ceinture qu’il avait été contraint d’abandonner en octobre 2018 après avoir été diagnostiqué à nouveau avec une leucémie.

Ailleurs sur la carte, l’équipe de Ruby Riott et Liv Morgan a vaincu The IIconics, Big E a battu Sheamus, Matt Riddle a remporté une victoire sur Baron Corbin, Keith Lee a roulé Randy Orton et Dominick Mysterio a remporté sa première victoire à la WWE alors qu’il faisait équipe avec son père pour battre Seth Rollins et Buddy Murphy.