Comment le retour de Roman Reigns à Summerslam 2020 était un secret de la WWE

Règne romain est de retour à la WWE et l’entreprise veut qu’il soit à nouveau la figure frontale. Il a détruit Braun Strowman avec des coups de chaise, puis a aménagé le Fiend avec plusieurs lances. Cela pourrait signifier un nouveau personnage pour le Big Dog alors qu’il montrait des singeries au talon pour la première fois. Certains pensent qu’il pourrait s’avérer être un personnage négatif, après tout.

Selon Nouvelles de lutte, Vince McMahon « Veut que Reigns ait un avantage sur lui et ce qu’ils font maintenant avec lui est ce qui était initialement prévu pour WrestleMania 36. »

Roman Reigns a déjà reçu le match pour le titre universel qu’il était censé obtenir de Goldberg avant de prendre son congé. Il affrontera Wyatt et Strowman pour le titre universel dans une triple menace à Payback.

Maintenant, la nouvelle de Roman Reigns était un top-secret de la WWE qui n’était connu que par une poignée de noms de la WWE. La société ne voulait pas que quiconque sache à ce sujet et faisant ainsi de l’événement «vous ne le verriez jamais venir».

Dave Meltzer a déclaré sur Wrestling Observer Radio que « Je ne sais pas qui savait, je sais que les Superstars ne savaient pasw. »

En réalité, Vince McMahon et Roman Reigns étaient les deux seuls à être au courant du retour. Jusqu’à présent, aucune source n’a fourni de mise à jour confirmée dont les autres Superstars de la WWE étaient au courant. Kevin Dunn et Bruce Prichard pourraient être les deux à connaître l’actualité puisqu’ils sont respectivement responsables de la programmation et de la création. Dunn avait besoin de savoir pour le côté production des choses. De plus, les interprètes, Wyatt et Strowman le savaient avant le match.

Ringside News a fait savoir que le retour de Roman Reigns était gardé secret au sein de l’entreprise. On leur a dit que «personne ne savait» qu’il revenait. La fin du match était juste esquissée, quelques minutes avant le match de l’événement principal à SummerSlam.

Un membre de l’équipe créative a informé la source, « Je ne sais pas où il était, il était caché. » Il a également été dit que « cela a été un secret absolu. »

Ringside News a également informé que « Roman a été en contact avec Vince tout ce temps, mais s’ils faisaient quoi que ce soit avec Roman, ce serait une surprise totale et ils l’auraient gardé. »

C’était en effet une énorme surprise planifiée par Roman Reigns et Vince McMahon qui avait beaucoup à voir avec le succès de SummerSlam. Le nouveau t-shirt qu’il portait a déjà été mis en vente sur la boutique de la WWE, mais ils ne sont disponibles qu’en pré-commande. C’est une indication que l’équipe de la WWE travaille en effet très vite, dans les coulisses en ce moment à la WWE.