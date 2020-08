AEW

AEW a fait d’énormes ajouts à la carte ALL OUT lors d’une édition chargée jeudi soir de Dynamite.

Le match de championnat du monde entre Jon Moxley et MJF a finalement été confirmé par la signature d’un contrat, mais AEW a annoncé qu’un Casino Battle Royale aurait lieu pour déterminer le prochain en ligne pour un tir au prix. Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Penta El 0 M, Rey Fenix, The Butcher, The Blade et Eddie Kingston ont été les premiers à se nommer parmi les 21 hommes.

Ailleurs, FTR a remporté un match de titre par équipe AEW avec les champions Kenny Omega et Hangman Page après avoir remporté un match à gant qui a vu Page interférer avec les coûts, aider à éliminer les Young Bucks et éliminer la possibilité alléchante de la première rencontre entre les Bucks et l’ancien. La relance. Dans les scènes captivantes qui ont suivi, le cowboy découragé a été expulsé sans cérémonie de The Elite par Matt et Nick Jackson.

Enfin, un tag de huit hommes a été ajouté opposant The Dark Order à The Natural Nightmares, Matt Cardona et Scorpio Sky après qu’une bagarre a éclaté entre les deux parties à la fin de la célébration du championnat TNT de Brodie Lee. Les babyfaces espèrent revendiquer une mesure de vengeance pour l’ancien tenant du titre Cody alors qu’il se rétablit après une attaque brutale.

AEW a la semaine prochaine Dark and go-home Dynamite pour inclure tout ajout de dernière minute au supershow du 5 septembre.