Scott Steiner est l’une des rares légendes de la vieille école à poursuivre activement la lutte professionnelle. Bien qu’il soit un homme âgé, il est un spécimen physique comme personne d’autre qui peut encore prétendre être dans les années 40. Ces muscles ont volé le cœur des jeunes filles au fil des ans et celles-ci sont tout à fait capables de le faire, même à ce stade.

Également dirigé sous le nom de Big Poppa Pump, Scott Steiner est quelqu’un qui a travaillé à travers plusieurs promotions de lutte professionnelle dans le monde. Bien que devenir champion du monde dans certaines de ces sociétés soient ses distinctions automobiles, sa grande personnalité l’avait toujours laissé avec des controverses partout où il intervenait. Son animosité avec McMahons et la WWE est assez ouverte mais il a quand même réussi à passer un jour chez le plus grand pro – la promotion de la lutte.

Michelle McCool: Détails de la carrière et de la vie personnelle 2020 du premier champion des divas de la WWE

Scott Steiner: détails de carrière de la pompe Big Poppa de la WWE

Voici un retour sur son illustre carrière.

– Scott Rechsteiner (de son vrai nom Scott Steiner) est né le 29 juillet 1962. Pesant 190 livres et mesurant 6’1 ”, il était lutteur amateur pendant qu’il était à l’Université du Michigan. Il est devenu trois fois finaliste du Big 10 après avoir terminé cinquième en tant que recrue. En 1986, il est devenu un All-American Division I de la NCAA et s’est classé sixième au classement général de la nation dans sa dernière année. Son frère, Rick Steiner, est également un lutteur professionnel.

– Rechsteiner formé sous la direction du Dr Jerry Graham Jr. au club de santé de Torio à Toledo, Ohio. Plus tard, il a fait ses débuts sous son vrai nom dans la World Wrestling Association basée à Indianapolis en 1986. Le 14 août de cette année à Dearborn, Michigan, il a battu The Great Wojo pour le WWA World Heavyweight Championship. Il a également capturé les titres par équipe de la WWA avec l’entraîneur Graham.

– En 1988, Scott Steiner a rejoint la Continental Wrestling Association (CWA) basée à Memphis sous son vrai nom de Rechsteiner. Il a formé une équipe avec Billy Joe Travis et a battu les Cuban Choir Boys pour le championnat du monde par équipe CWA le 29 mai. Il a remporté le titre à deux reprises avant de quitter la marque.

– Sous le nom de ring de Scott Steiner, il a fait ses débuts à la World Championship Wrestling (WCW) lors d’une interview dans les coulisses à Chi-Town Rumble. Plus tard, il a accompagné son frère Rick sur le ring pour un match où il a perdu le championnat du monde de télévision NWA contre Mike Rotunda.

– Le 1er novembre 1989, à Atlanta, en Géorgie, les Steiner Brothers (Rick et Scott Steiner) ont battu les Fabulous Freebirds (Michael Hayes et Jimmy Garvin) pour les championnats du monde par équipe de la NWA.

– Les Steiner Brothers ont battu The Midnight Express (Bobby Eaton et Stan Lane) pour le championnat NWA United States Tag Team le 24 août à East Rutherford, New Jersey. La WCW a finalement retiré sa cravate avec la National Wrestling Alliance (en janvier 1991) et le titre a été rebaptisé WCW United States Tag Team Championship.

– Rick et Scott Steiner ont ensuite participé à un match WarGames à WrestleWar 1991, qui a reçu une note de cinq étoiles de The Wrestling Observer. Après avoir remporté le championnat du monde par équipe de la WCW le 18 février, ils ont quitté le championnat des États-Unis par équipe, deux jours plus tard. Après avoir remporté le championnat IWGP par équipe par Hiroshi Hase et Kensuke Sasaki au WCW / New Japan Supershow le 21 mars, ils avaient été désignés «Triple Crown Champions».

– En 1992, Rick a eu un muscle pectoral déchiré et a donc quitté son frère pour être un concurrent en simple. Peu de temps après avoir remporté le Championnat du monde de télévision de la WCW le 17 octobre 1992, Scott Steiner annulait le titre alors que les Steiner Brothers quittaient la WCW pour la World Wrestling Federation (WWF) en novembre, en raison d’un différend contractuel avec le vice-président exécutif de la WCW, Bill Watts. .

– Les Steiner Brothers ont fait leurs débuts à la télévision WWF le 21 décembre 1992, épisode de Prime Time Wrestling. Ils sont apparus dans le premier épisode de Raw le 11 janvier 1993, tandis que leurs débuts à la télévision ont eu lieu le 24 janvier, au Royal Rumble de 1993, où ils ont vaincu les Beverly Brothers (Blake et Beau). Trois mois plus tard à WrestleMania IX le 4 avril, les Steiner Brothers battaient les Headshrinkers (Samu et Fatu)

– À Columbus, Ohio, lors de l’épisode du 14 juin à Raw, les Steiner Brothers ont battu Money Inc. pour les championnats du monde par équipe de la WWF.

– Scott Steiner a participé à l’événement principal du match à élimination de Survivor Series qui était sa seule apparition en tête d’affiche de la WWF à la carte. Le 22 janvier 1994, il est le premier participant au Royal Rumble où il est éliminé par Diesel. Après cela, les Steiner Brothers ont quitté le WWF à la mi-1994.

– À partir de 1991, les Steiner Brothers ont travaillé pour la New Japan Pro Wrestling tout en étant sous contrat avec la WCW et le WWF. Le 21 mars 1991, ils ont battu Hiroshi Hase et Kensuke Sasaki pour les championnats par équipe de l’IWGP. Ils ont laissé tomber les titres à Hase et Keiji Muto le 5 novembre. Après avoir quitté le WWF, ils ont passé un an à temps plein avec IWGP.

– Le 28 juillet 1995, les Steiner Brothers ont fait leurs débuts en Extreme Championship Wrestling (ECW), au Orange County Fairgrounds à Middletown, New York, battant Dudley Dudley et Vampire Warrior. Le court relais s’est terminé lorsque Scott Steiner a fait sa dernière apparition à l’ECW le 28 octobre, faisant équipe avec Taz, qui s’est soldé par un effort perdant face aux Eliminators.

– Les Steiner Brothers sont revenus à la WCW en 1996. Ils ont remporté le championnat du monde par équipe contre Harlem Heat le 24 juillet. De la fin de 1997 au début de 1998, Scott Steiner a subi des changements physiques notables en développant ses muscles.

– Le 22 février 1998, il rejoint la nWo au SuperBrawl VIII, en attaquant son frère Rick alors qu’ils défendaient le championnat du monde par équipe de la WCW contre les Outsiders. Plus tôt, il a adopté le surnom de Big Poppa Pump et a commencé à porter des lunettes de soleil et un couvre-chef en cotte de mailles dans le cadre de sa tenue d’entrée de bague.

– En 1999, Scott Steiner a rivalisé avec Goldberg, Diamond Dallas Page, Booker T et Rey Mysterio, Jr. pour remporter le championnat des poids lourds des États-Unis et le championnat du monde de télévision. À la fin de 1999, il a été mis à l’écart avec une blessure au dos et a donc été dépouillé du titre des poids lourds des États-Unis.

– Le 26 novembre 2000, à Mayhem, Scott Steiner a battu Booker T pour remporter le championnat du monde des poids lourds et ainsi devenir un triple champion de la couronne. Plus tard, il lui a renvoyé le championnat du monde des poids lourds lors du dernier épisode de Nitro le 26 mars 2001. Le WWF a ensuite acheté WCW et Rechsteiner a été l’un de ces noms qui ont choisi de ne pas rejoindre la nouvelle société détenue par Vince McMahon.

– Après l’expiration de son contrat avec AOL-Time Warner en novembre 2001, Rechsteiner a rejoint la promotion World Wrestling All-Stars. Lors du troisième pay-per-view de la WWA, The Eruption, le 12 avril 2002, à la Rod Laver Arena de Melbourne, en Australie, il a défié Nathan Jones pour le championnat du monde des poids lourds de la WWA et l’a finalement remporté en trichant.

– Scott Steiner reviendrait enfin à la WWE en 2002 après une absence de huit ans à Survivor Series au Madison Square Garden le 17 novembre. Le point culminant de ce passage à la WWE serait une querelle pour le World Heavyweight Championship contre Triple H alors qu’il formait également une équipe de tag avec Test où Stacy Keibler était leur manager. Il a subi une blessure après le Royal Rumble 2004, le mettant à l’écart pendant deux mois. Au cours de cette blessure, il a été libéré du contrat de la WWE le 17 août 2004.

– Scott Steiner a fait ses débuts en Total Nonstop Action Wrestling (TNA) à Destination X 2006, avant de faire ses débuts à l’Impact le 18 mars, se déclarant le garde du corps de Jeff Jarrett. Il a profité d’un passage en solo pendant parfois avant de retrouver son frère Rick à Sacrifice 2007. Il a également poursuivi son passage en solo, mais a ensuite déchiré son ACL après avoir plusieurs tentatives infructueuses pour remporter le championnat du monde des poids lourds TNA.

– Scott Steiner et Booker T ont formé une équipe d’étiquettes et Victory Road 2008, ils ont battu Beer Money, Inc. (James Storm et Robert Roode) pour le championnat du monde par équipe. C’est le seul règne de titre pour Steiner dans sa course TNA. Il a quitté l’entreprise début 2010.

– Scott Steiner a rejoint la promotion portoricaine du World Wrestling Council (WWC) en mars 2010. Il a battu Ray González le 24 avril, dans un match revanche pour devenir le nouveau champion universel des poids lourds.

– En 2011, Scott Steiner est retourné à TNA pour faire partie de plusieurs scénarios aléatoires avant d’être publié, l’année prochaine.

– Sa tournée autour du circuit indépendant se poursuit comme en 2010, Scott Steiner a battu Brutus Beefcake pour devenir le premier champion poids lourd de la Canadian Wrestling International (CWI) à Caledonia, en Ontario. Le 31 mai 2013, les Steiner Brothers ont remporté le Preston City Wrestling Tag Team Championship tandis que le 2 juin, Steiner a remporté le Dutch Pro Wrestling Heavyweight Championship.

– Scott Steiner a fait plusieurs apparitions dans la promotion TNA qui est maintenant connue sous le nom de Impact Wrestling entre 2017 et 2020. Le 6 mars 2020, lors de l’enregistrement de l’Impact à Atlanta, il a été rapporté qu’il s’était effondré dans les coulisses et avait cessé de respirer, obligeant son cœur à être choqué avec un défibrillateur.

– Steiner a défié Aron Stevens pour le NWA National Heavyweight Championship au Hard Times PPV lors d’une apparition soudaine à NWA où il a perdu le titre par disqualification.

– Scott Steiner est apparu dans l’émission de télévision Charmed le 1er février 2001, jouant «Mega Man» dans l’épisode «Wrestling With Demons», aux côtés de ses collègues lutteurs de la WCW Booker T et Buff Bagwell. Il est apparu dans le programme Disney Channel, The Jersey comme lui-même. En outre, il a joué le rôle de Boss dans la comédie-drame indienne 2017: 1 Chor 2 Mastikhor. Il a également fait plusieurs apparitions dans des jeux vidéo pendant le passage à la WCW.

– Dans sa vie personnelle, il est marié à Christa Podsedly depuis le 7 juin 2000. Le couple a deux enfants qui résident dans la ville de Detroit, Michigan.

– Le gain de poids surprenant de Rechsteiner à la fin des années 1990 a conduit à des allégations d’abus de stéroïdes, ce qu’il a nié. Plus tard en 2012, après avoir été libéré par la TNA, il a fait du mal à l’entreprise et a fait face à un procès.

– Scott Steiner Rechsteiner a été interdit d’assister à la cérémonie du Temple de la renommée de la WWE 2015 après que la femme de Hogan l’a accusé de l’avoir abordée dans un aéroport de San Jose. L’épouse de Hogan aurait déclaré que Steiner avait menacé de tuer Hogan, et le couple aurait par la suite signalé l’incident à la police. Les mauvaises vibrations avec la WWE restent pour Steiner, à ce jour (Sources – Wikipédia)