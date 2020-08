Être une lutteuse professionnelle elle-même et la meilleure moitié d’une légendaire superstar de la WWE n’est pas facile, mais Michelle McCool est une pionnière, surmontant ces deux obstacles. Une ancienne combattante de la liste féminine qui avait sa propre ligue est souvent appelée l’épouse de l’Undertaker avec qui elle avait un problème.

En fait, à un moment donné, cette identité secondaire d’elle l’a forcée à quitter la WWE et donc ce qu’elle a toujours aimé. C’était une chose assez douce-amère pour Michelle McCool car elle était une championne à plusieurs reprises dans les vestiaires féminins alors que faire grandir une famille avec l’icône de la lutte était également dans son esprit. Elle a apparemment excellé dans les deux car nous allons maintenant jeter un œil aux moments clés de sa vie professionnelle et personnelle.

Michelle McCool: Détails sur la carrière et la vie personnelle du premier champion des divas de la WWE

– Michelle Leigh Calaway alias Michelle McCool est née le 25 janvier 1980 à Palatka, en Floride. Ses deux parents étaient associés au travail dans l’éducation. Sa mère, Jenny est enseignante et son père, Terry, est surintendant.

– Depuis son enfance, elle a un grand bourreau dans la lutte alors que son frère jouait au football à l’Université de Cincinnati. Elle a pu apprendre le mouvement de soumission du pendentif de Ric Flair, Figure Four Leglock, à l’âge de sept ans seulement.

– À l’école secondaire, Michelle McCool a joué au softball, au basketball et au volleyball. Elle a également joué la première base au Pasco-Hernando State College. Elle a par la suite obtenu sa maîtrise en leadership éducatif de l’Université d’État de Floride, puis elle a été nommée enseignante en sciences de septième année pendant quatre ans dans sa ville natale de Palatka, en Floride. Elle a également participé à des concours de conditionnement physique du Comité national de physique tout en enseignant la gymnastique et le kickboxing et en travaillant comme entraîneuse personnelle.

– Michelle McCool est arrivée à la World Wrestling Entertainment (WWE) en tant que participante à la WWE Diva Search 2004 où elle a perdu contre Christy Hemme. Même si elle a été éliminée, la WWE l’a signée pour un contrat de trois ans en novembre.

– La WWE a rapidement commencé à l’utiliser de la télévision dans le rôle d’un entraîneur de fitness. Elle a lutté dans son premier match à SmackDown, faisant équipe avec The Big Show pour vaincre Dawn Marie et René Duprée le 3 mars 2005, épisode. McCool a fait son premier match en simple le 24 mars, qui s’est soldé par un effort perdu contre Marie.

– Sa carrière s’est interrompue lorsque la WWE l’a envoyée dans le centre de développement de la WWE, Deep South Wrestling (DSW), où elle a été préparée pour la ligue principale. Pendant ce temps, elle a été hospitalisée après avoir eu une réaction allergique aux médicaments prescrits et a été temporairement mise à l’écart. Plus tard, elle a repris son entraînement dans l’autre territoire de développement de la WWE, l’Ohio Valley Wrestling (OVW). Elle a dirigé le duo d’Amish Roadkill et K.C. James, là.

– Michelle McCool est revenue à SmackDown le 2 juin 2006, jouant un rôle de talon en enfilant un truc de «professeur sexy» qui est ressorti de ses expériences réelles en tant qu’enseignante.

– Elle a remporté son premier match en simple à la télévision lors de l’épisode du 28 juillet de SmackDown en battant Jillian Hall en utilisant illégalement les cordes comme levier.

– Le 28 novembre, McCool a été hospitalisé avec une hypertrophie du rein, un sternum cassé et un déséquilibre électrolytique. Elle a été libérée de l’hôpital le 2 décembre et est revenue à la télévision le 30 mars 2007, épisode de SmackDown, en participant à un match par équipe de 10 Diva.

– En tant que babyface, Michelle McCool a ensuite été reconditionnée sous le nom de «The All-American Diva», où elle a commencé à accompagner son ami à l’écran Chuck Palumbo lors des matchs contre Jamie Noble. Quelques semaines plus tard, elle a disputé une série de matchs contre Victoria, Eve Torres, Maryse et Cherry pour devenir la Top Diva de SmackDown.

– Le 4 juillet 2008, épisode de SmackDown, elle a remporté un match Golden Dreams pour affronter Natalya pour le WWE Divas Championship au Great American Bash, le 20 juillet, où elle a battu Natalya pour devenir la première Championne des Divas de la WWE.

– Dans l’épisode du 26 décembre de SmackDown, Michelle McCool a perdu le championnat des Divas contre Maryse. Elle a tourné les talons après le match en attaquant Maria, l’arbitre invitée spéciale du match, qui a été blâmée pour la défaite.

– McCool a battu Gail Kim le 22 mai 2009, SmackDown pour devenir la candidate numéro un pour le championnat féminin de la WWE. Au Bash, McCool a battu Melina par distraction d’Alicia Fox pour remporter son premier championnat féminin. Ainsi, elle est devenue la première Diva à avoir remporté les championnats WWE Divas et Women.

– Michelle McCool s’est ensuite alliée à Layla pour former LayCool alors que le duo continue de dominer la division féminine. Elle a perdu le championnat féminin face à Mickie James au Royal Rumble, puis l’a retrouvé le 26 février 2010, épisode de SmackDown alors que l’arbitre invité spécial Vickie Guerrero intervenait en l’aidant à devenir deux fois championne féminine.

– Lors de l’épisode de SmackDown du 14 mai, LayCool a affronté Beth Phoenix dans un match à handicap deux contre un du championnat féminin, où Layla a épinglé Phoenix pour remporter le championnat. Après cela, McCool et Layla ont coupé le championnat féminin en deux et se déclarent officieusement être les «co-champions».

– À Night of Champions, Michelle McCool a battu Melina pour unifier le WWE Women’s Championship avec le WWE Divas Championship, devenant ainsi la première WWE Unified Divas Champion. Les deux membres de LayCool portaient leurs propres ceintures de championnat.

– Aux Survivor Series le 21 novembre, McCool a perdu le championnat des Divas alors que Natalya battait McCool et Layla dans un match à deux contre un handicap.

– Le 8 avril, un épisode de différence d’opinion de SmackDown a été repéré entre McCool et Layla après leur défaite par Beth Phoenix et Kelly Kelly. Le 29 avril à SmackDown, Layla a défié McCool à un match sans disqualification et sans compte à rebours aux Extreme Rules. McCool a accepté d’ajouter la stipulation Loser Leaves WWE. Aux Extreme Rules, McCool a perdu contre Layla, ce qui a marqué la fin de sa carrière à la WWE.

– Le 22 janvier 2018, épisode de Raw qui marquait également le 25e anniversaire de l’émission, la WWE a honoré Michelle McCool pour être une diva légendaire de l’histoire de la WWE. Elle était une participante surprise au premier match féminin du Royal Rumble au Royal Rumble 2018. Plus tard cette année-là, en octobre, elle a également participé au télé à la carte pour femmes, WWE Evolution, en participant à une bataille royale.

– En dehors de WWE TV, le 5 novembre 2007, Michelle McCool est apparue dans six épisodes de Family Feud avec plusieurs autres lutteurs et divas de la WWE. Elle est également apparue le 6 février 2008, épisode de Project Runway avec Maria Kanellis, Candice Michelle, Torrie Wilson, Kristal Marshall et Layla.

– Le 3 juin 2008, elle est apparue dans The Best Damn Sports Show Period avec John Cena et dans l’édition de janvier 2009 de Muscle & Fitness, avec Eve Torres et Maryse. De plus, elle est également apparue dans une édition spéciale de la WWE de Are You Smarter Than a Fifth Grader. Elle a fait partie des jeux de la WWE à savoir SmackDown vs Raw 2006, SmackDown vs Raw 2008, SmackDown vs Raw 2009, SmackDown vs Raw 2010, SmackDown vs Raw 2011[65]et WWE ’12.

– Pro Wrestling Illustrated nommée Michelle McCool Woman of the Year (2010) tout en la classant n ° 1 des 50 meilleures lutteuses du PWI Female 50 en 2010. Elle a remporté 2 Slammy Awards –

Diva of the Year (2010) et Knucklehead Moment of the Year (2010) pour avoir perdu contre Mae Young à Old School Raw avec Layla

– Michelle McCool était mariée à Jeremy Louis Alexander, avec qui elle a commencé à fréquenter au lycée. Le couple a divorcé en 2006 alors qu’elle épousait son collègue lutteur Mark Calaway alias The Undertaker, le 26 juin 2010, à Houston, au Texas. Leur premier enfant ensemble, une fille, est né en août 2012.

– Étant une chrétienne fervente, elle a incorporé des croix chrétiennes sur sa tenue de lutte. McCool aurait eu deux côtes cassées, un sternum cassé et un processus xiphoïde cassé. En annonçant sa retraite, elle avait été blessée pendant deux mois auparavant avec un orteil cassé, des capsules articulaires déchirées et un LCM déchiré.

– En 2016, Michelle McCool a reçu un diagnostic de cancer de la peau, qui a ensuite suivi un traitement réussi. En avril 2019, elle a révélé publiquement qu’elle avait des problèmes d’infertilité et avait subi plusieurs fausses couches à cause de cela. (Sources – Wikipédia)