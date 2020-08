WWE

Drew McIntyre a subi une «fracture de la mâchoire de la racine des cheveux» en kayfabe à la suite des multiples punts qu’il a reçus de Randy Orton lors de l’édition post-SummerSlam / Payback de Monday Night Raw.

La nouvelle est venue lors d’un panel de discussion de Payback Kickoff sur le « psychopathe écossais », bien qu’elle ait été réitérée dans l’émission elle-même après que l’animateur Charly Caruso et le panéliste Jerry Lawler aient offert des mises à jour différentes sur sa santé. Des images ont été diffusées contre les attaques brutales de The Apex Predator, avec une revanche attendue à Clash Of Champions en septembre ou Hell In A Cell le mois suivant. Aucun calendrier pour son rétablissement n’a cependant été confirmé.

En ne défendant pas son titre à Payback, le Champion de la WWE a raté sa première liste principale de pay-per-view depuis WrestleMania 36 en raison des blessures, qui avaient été initialement rapportées comme possibles « fracture du crâne et hémorragie cérébrale ».

Après avoir battu Brock Lesnar (et défendu contre The Big Show) sur la « plus grande scène », McIntyre s’est défendu contre Seth Rollins à Money In The Bank, Bobby Lashley à Backlash, Dolph Ziggler à The Horror Show At Extreme Rules et Orton lui-même à SummerSlam.

Nous entendrons probablement plus de la paire sur Raw de ce soir, peu importe le moment où McIntyre fait son retour officiel.