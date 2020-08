WWE

NXT a annoncé que Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Finn Bálor et Adam Cole participeront à un match Iron Man fatal de 60 minutes à quatre lors de l’édition « Super Tuesday » de l’émission la semaine prochaine.

Un retour chaotique à la télévision pour la marque après TakeOver: XXX a vu le tout nouveau Champion Karrion Kross contraint de renoncer à son prix nouvellement remporté en raison d’une épaule séparée subie lors de sa victoire sur le tenant du titre Keith Lee.

Après avoir ouvert le spectacle pour discuter du coup, la star invaincue a laissé un sablier à la ceinture pour indiquer son intention de le récupérer à son retour. Dans l’intervalle, le résultat ci-dessus a été obtenu suite à une consultation tout au long de la nuit entre le directeur général William Regal, Triple H, Shawn Michaels et Matt Bloom.

Les quatre hommes sont d’anciens champions NXT, Regal notant qu’ils avaient tous accumulé suffisamment de récompenses au cours de leur carrière pour gagner l’opportunité à l’improviste. Tous les quatre ont subi des pertes importantes et importantes au cours des derniers mois, et le « One Final Beat » d’avril était censé garder Ciampa et Gargano séparés pour toujours, ou du moins pour le moment.

Le match fera probablement la une de l’édition spéciale de l’émission de la semaine prochaine, avant que NXT et AEW ne reviennent à leurs créneaux plus familiers du mercredi 9 septembre.