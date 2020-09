Dans une tournure choquante des événements WWE Raw, Les IIconics ne sont plus une équipe d’étiquettes. L’épisode en direct de la nuit dernière a vu Liv Morgan et Ruby Riott battre Peyton Royce et Billie Kay dans un match par équipe.

Conformément à la stipulation des officiels, les IIconics ont été contraints de se dissoudre, tandis que la Riott Squad est devenue le nouveau numéro un des champions par équipe féminine de la WWE Nia Jax et Shayna Baszler.

WWE Raw: IIconics No More A Tag Team; Rey Mysterio souffre de triceps déchirés

Aucune mise à jour n’a été fournie sur WWE Raw quant à la date à laquelle The Riott Squad contre Baszler et Jax pour les championnats tombera. Mais nous ne pouvons que supposer que cela pourrait se produire le 27 septembre lors du pay-per-view de la WWE Clash of Champions. Il n’ya pas non plus de rapport disponible sur ce que la WWE a prévu pour Peyton Royce et Billie Kay en tant que lutteurs en simple, pour aller de l’avant. Mais il a été récemment rapporté que le PDG de la WWE, Vince McMahon, prédit Royce comme une future star solo de la division féminine de la WWE.

WWE Raw a également fourni un partage d’informations de dernière minute selon lequel Rey Mysterio est actuellement hors de combat avec un triceps déchiré. Il n’y a aucune confirmation disponible pour savoir s’il s’agit d’une blessure légitime ou simplement d’une partie du processus de narration de la WWE. Le rapport de la WWE a noté que Mysterio avait été blessé lors du pay-per-view WWE Payback dimanche. Cette nuit-là, Rey et son fils Dominik ont ​​battu Seth Rollins et Murphy dans un match par équipe.

La WWE RAW de la nuit dernière devait présenter un match de rancune entre Rey et Rollins, le vainqueur se qualifiant pour le match principal de Triple Threat afin de déterminer l’adversaire PPV Clash of Champions pour le champion de la WWE Drew McIntyre. Au début de Raw, il a été noté que Rey serait remplacé par son fils Dominik dans ce qualificatif. Dans ce match, Rollins a fini par vaincre Dominik et a continué à participer à la Triple Menace.

Rey Mysterio n’a pas lutté sur WWE Raw mais il est apparu dans les coulisses segments sur WWE Raw avec son fils, sa femme Angie Mysterio et sa fille Aliyah Mysterio. Le maître de 619 a été vu portant une manche sur son coude mais pas une écharpe. Il n’a pas été vu devenir physique dans la série. Dominik se faisait attaquer par Rollins après leur concours de simple, mais Rey ne s’est jamais enfui pour faire la sauvegarde, laissant entendre que les triceps déchirés pourraient être légitimes.